Selon son avocat, M. Diab estime que cette enquête constitue une « approche » trop « restrictive » sur son extradition en France dans le cadre du procès de l'attentat à la bombe à la synagogue de la rue Copernic a fait quatre morts le 3 octobre 1980 à Paris.

Il s'agit selon M. Diab d'une « démarche concertée pour limiter les dégâts ».

En 2010, un juge canadien a ordonné l’extradition de M. Diab en France. Mais ce n’est qu’en 2014, après une demande d’appel rejetée et plusieurs procédures légales, que le Canado-Libanais a été extradé.

C'est l'avocat canadien de M. Diab, Me Donald Bayne, qui a fait part des réticences de son client à participer à cette enquête dans une lettre adressée à Murray Segal, ancien sous-procureur général de l'Ontario, à qui la ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a confié l'enquête.

« Les modalités de cette enquête desservent Dr Diab et les souffrances que sa famille et lui ont subies », peut-on lire dans le courrier adressé également à la ministre Wilson-Raybould et au premier ministre, Justin Trudeau.

Peu après sa libération et son retour au Canada en janvier dernier, Hassan Diab, aidé par Amnistie internationale et un groupe de soutien, a fait la demande d'une enquête publique pour faire la lumière sur tout le contexte menant à son extradition et son emprisonnement.

La ministre Wilson-Raybould a rejeté cette demande et a privilégié une enquête externe.

« L'examen permettra de déterminer si la Loi sur l'extradition a été suivie dans cette affaire et si des préoccupations particulières doivent être prises en compte en ce qui concerne notre traité d'extradition avec la France », a-t-elle fait savoir par voie de communiqué début juillet.

Pour M. Diab, « les vrais problèmes ne seront pas abordés, aucun problème avec la loi existante ne sera identifié, aucun personnel du ministère de la Justice ne sera mis dans l'embarras ou sanctionné », indique Me Bayne dans la lettre.

Avec une enquête publique, Hassan Diab voulait une révision complète de la Loi sur l'extradition, afin d'éviter que d'autres Canadiens subissent le même sort.

Le fil des événements 3 octobre 1980 : un attentat à la bombe fait quatre morts devant une synagogue rue Copernic à Paris - le premier à avoir frappé mortellement la communauté juive en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

: un attentat à la bombe fait quatre morts devant une synagogue rue Copernic à Paris - le premier à avoir frappé mortellement la communauté juive en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Novembre 2008 : le Libano-Canadien Hassan Diab est arrêté au Canada à la demande des autorités françaises. Il est soupçonné « d'assassinats, de tentatives d'assassinats et de destruction de biens par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire commise en bande organisée ». Il a toujours clamé son innocence

: le Libano-Canadien Hassan Diab est arrêté au Canada à la demande des autorités françaises. Il est soupçonné « d'assassinats, de tentatives d'assassinats et de destruction de biens par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire commise en bande organisée ». Il a toujours clamé son innocence 15 novembre 2014 : Hassan Diab est extradé vers la France où il est en détention provisoire

: Hassan Diab est extradé vers la France où il est en détention provisoire 12 janvier 2018 : Hassan Diab est libéré par la justice française faute de preuves contre lui, après trois ans de prison, soit 1154 jours d'emprisonnement. Le parquet de Paris fait appel de la décision des juges d'instruction français d'abandonner les charges contre lui et de le libérer

: Hassan Diab est libéré par la justice française faute de preuves contre lui, après trois ans de prison, soit 1154 jours d'emprisonnement. Le parquet de Paris fait appel de la décision des juges d'instruction français d'abandonner les charges contre lui et de le libérer Janvier 2018 : Amnistie internationale, le Comité de soutien à Hassan Diab et ce dernier demande une enquête publique sur son extradition

: Amnistie internationale, le Comité de soutien à Hassan Diab et ce dernier demande une enquête publique sur son extradition Mai 2018 : la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould demande une enquête indépendante sur l’extradition de M. Diab

: la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould demande une enquête indépendante sur l’extradition de M. Diab 5 juillet 2018 : la ministre Jody Wilson-Raybould confie l’enquête à l’ancien sous-procureur général de l’Ontario, Murray Segal

Avec les informations de David Cochrane et Lisa Laventure du bureau parlementaire de CBC