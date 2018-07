Depuis 1955, c'est trois générations de Lafond qui se sont succédé à la tête de l'entreprise de la rue Notre-Dame.

Étienne Lafond affirme que ce sont des motivations personnelles plutôt qu'économiques qui ont motivé le choix de fermer le commerce.

Mon père était dû pour sa retraite, cette année, je me suis fait offrir un poste en enseignement [de la boucherie] et mon frère Paul avait envie d’un nouveau défi , explique-t-il.

Les copropriétaires de l'épicierie Lafond (de gauche à droite) : Étienne, Paul et Louis Lafond. Photo : Radio-Canada

Les Lafond auraient souhaité que l’entreprise reste dans la famille, mais la conjoncture n’était pas au rendez-vous.

Depuis quelques années, on était rendu à ce point-là, pas parce qu'il ne va pas bien mon commerce. Il va très très bien, mais c'est un autre défi que mes gars ont , a déclaré Louis Lafond, le père d’Étienne et de Paul.

La fermeture de l'épicerie Lafond marque la fin d'une époque pour des résidents de Nicolet. Photo : Radio-Canada

Des vidéos humoristiques L'institution s'était fait connaître il y a quelques années grâce à ses capsules humoristiques publiées sur les médias sociaux. Cette initiative avait valu aux propriétaires une nomination au gala des Aurores de l'émission Infoman. Ces vidéos avaient comme objectif de mousser les ventes de l’épicerie qui vivait des temps plus difficiles. Elles avaient permis d’augmenter le chiffre d’affaires de l’épicerie.

Difficulté de trouver un repreneur

L’entreprise est à vendre depuis janvier, mais les propriétaires n’ont toujours pas trouvé de relève pour reprendre les rênes.

On n'a pas été capable de trouver un repreneur ou juste quelqu'un pour l'opérer en attendant de vendre. Étienne Lafond, copropriétaire de l'épicerie Lafond

C’est un marché très concurrentiel, ça rend la tâche de vendre des actifs particulièrement difficile, indique Marc Duhamel, professeur au département de finance et économique à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). C'est très difficile d'évaluer réellement la valeur associée, non seulement aux actifs mobiliers et immobiliers de cette entreprise, mais c'est aussi très difficile pour le repreneur, d'aller trouver le financement pour la reprise ce genre de commerce-là.

L’activité commerciale s'est déplacée du centre-ville, vers le secteur du boulevard Louis-Fréchette et des environs.

À la Ville de Nicolet, on compte investir plus de 30 000 $ pour redynamiser le centre-ville, mais la mairesse est consciente de ne pas avoir été assez rapide.

C'est sûr que ce n'est pas assez rapide, comme on a vu dans le cas de Lafond. Les Lafond avaient un échéancier qui leur était propre, et qui était peut-être plus rapide que celui que nous on a à la ville, mais y reste qu'on travaille fort , affirme la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.