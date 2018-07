« Nous avons dénombré 60 morts », a déclaré à l'AFP Myron Tsagarakis, conseiller municipal de Rafina, alors que le gouvernement ne donnait encore que le chiffre de 50 morts confirmés. Ces incendies sont ainsi les plus meurtriers depuis ceux qui ont tué 77 personnes en 2007.

Selon M. Tsagarakis, le bilan risque de s'alourdir avec la découverte de personnes piégées dans leurs habitations, car toutes n'ont pas encore été fouillées.

Des pompiers, qui ont combattu un feu dans le village de Mati, en Grèce, le 24 juillet 2018, font la découverte de victimes n'ayant pas été en mesure d'échapper aux flammes violentes. Photo : Reuters/Alkis Konstantinidis

Une mère polonaise et son fils figurent parmi les morts, selon Varsovie, qui n'a pas donné plus de détails.

Dans la station balnéaire de Mati, à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Athènes, 26 personnes carbonisées ont été retrouvées enlacées par groupes, « dans une dernière tentative pour se protéger », a raconté un sauveteur, Vassilis Andriopoulos.

Des habitants continuaient de signaler des disparus, notamment auprès de trois relais de la Croix-Rouge ouverts dans le secteur, a affirmé à l'AFP Georgia Trisbioti, une porte-parole de l'organisation.

Les gens sont choqués, perdus. Certains ont tout perdu, enfants, parents, maison Georgia Trisbioti, une porte-parole de la Croix-Rouge

« Aujourd'hui, la Grèce est en deuil », a déclaré le premier ministre Alexis Tsipras, annonçant, dans une allocution télévisée, trois jours de deuil national.

Piégées par les flammes

Les responsables et résidents décrivent un torrent de flammes qui s'est abattu lundi après-midi sur la côte orientale de la capitale, piégeant les victimes chez elles, dans leurs voitures ou à quelques mètres des plages qu'elles tentaient de rejoindre.

À Mati, la violence des vents, avec des pointes à plus de 100 km/h, a « provoqué une progression foudroyante du feu dans le tissu urbain », a expliqué la porte-parole des pompiers, Stavroula Maliri.

Une maison brûlée est vue le 24 juillet 2018 après les feux de forêt qui ont ravagé la station balnéaire de Mati, en Grèce. Photo : Reuters/Costas Baltas

« Mati n'existe plus », a lancé le maire du port proche de Rafina, Evangélos Bournous, recensant plus de 1000 bâtiments et 300 voitures endommagés, dont les carcasses fumaient toujours dans une âcre odeur de brûlé.

Le gouvernement recensait aussi 172 blessés, dont 16 enfants. Onze adultes se trouvaient dans un état grave.

Les rescapés ont passé des heures d'angoisse enveloppés par des nuages de cendre au bord de l'eau, dans l'attente des secours.

Quelque 715 personnes ont été évacuées par la mer jusqu'à Rafina. Autorités et volontaires s'organisaient pour porter secours aux sinistrés, avec des collectes et distributions d'eau, de nourriture et de vêtements, tandis que les sans-logis étaient dirigés vers des hôtels.

Au moins cinq personnes ont également péri en mer, où des recherches de poursuivaient. L'identification des victimes s'annonçait longue dans cette zone également fréquentée par des touristes étrangers.

Des feux autour d'Athènes ont fait des dizaines de morts, dont des enfants. Photo : Reuters/Costas Baltas

Les pompiers persévèrent

L'incendie dans le secteur a recommencé « à évoluer » après une accalmie le matin, selon la cellule des pompiers. Un front restait aussi actif à Kineta, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, où un premier incendie avait éclaté lundi matin.

Aucune victime n'y était signalée, mais nombre de voitures et de maisons sont parties en fumée.

Le pays, qui a activé le mécanisme européen de protection civile, s'est vu offrir de l'aide – notamment en moyens aériens – par l'Espagne, la France, Israël, la Bulgarie, la Turquie, l'Italie, la Macédoine, le Portugal et la Croatie, tandis que les messages de condoléances affluaient de l'étranger.

« La Commission européenne n'épargnera pas ses efforts pour aider la Grèce », a tweeté son président Jean-Claude Juncker.

Le parquet de la Cour suprême a ouvert une enquête sur les causes du sinistre.

Des centaines de pompiers ont été déployés pour lutter contre les flammes. Photo : Reuters/Alkis Konstantinidis

Avant qu'une polémique ne s'engage sur la réponse de l'appareil d'État, le gouvernement a souligné avoir dû faire face à un phénomène « extrême », « asymétrique » selon M. Tsipras.

Le porte-parole du gouvernement Dimitris Tzanakopoulos a relevé qu'il y avait eu « 15 départs de feu simultanés sur trois fronts différents » en Attique. Les États-Unis ont prêté un drone pour survoler l'Attique et « observer et détecter toute activité suspecte », a-t-il ajouté.

La présidence de la République a annulé la réception annuelle prévue mardi pour commémorer le rétablissement de la démocratie en Grèce en juillet 1974.

Les incendies ont démarré alors qu'une vague de chaleur s'abattait sur le pays, avec des températures grimpant jusqu'à 40 degrés Celsius, qui ont toutefois baissé mardi.