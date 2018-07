Une autopsie sera pratiquée mardi matin sur le corps de l'auteur de la fusillade qui a fait deux morts et 13 blessés dimanche soir dans une rue de Toronto bordée de restaurants et de bars. Une étudiante de 18 ans, Reese Fallon, et une petite fille de 10 ans, dont le nom n'a pas été dévoilé, ont perdu la vie.