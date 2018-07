« Étant donné que ces installations auraient joué un rôle important dans le développement de technologies pour le programme nord-coréen de missiles balistiques, ces efforts représentent une importante mesure de confiance de la part de la Corée du Nord », écrit dans un rapport le groupe de surveillance nord-coréen 38 North, basé à Washington.

Selon 38 North, des images datant du 20 juillet montrent des travaux de démantèlement d'un bâtiment de la base de lancement de satellites de Sohae, située sur la côte occidentale de la Corée du Nord.

Le président américain Donald Trump a déclaré après le sommet historique du 12 juin avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un que ce dernier avait promis qu'un site majeur de tests balistiques serait bientôt détruit.

Le rapport du groupe 38 North intervient alors que les interrogations grandissent sur la volonté réelle de Pyongyang d'abandonner ses programmes balistique et nucléaire et d'œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, comme promis lors du sommet de Singapour le mois dernier.

Selon le directeur national du renseignement américain, il est possible d'un point de vue technique pour la Corée du Nord de détruire son arsenal et ses programmes en un an.

Dan Coates a cependant ajouté ne pas croire que Pyongyang tiendrait ses engagements en matière de dénucléarisation.