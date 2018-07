Un texte de Mario De Ciccio

Même si l’été semblait avoir oublié le Nord cette année, le temps pluvieux et maussade a laissé sa place au soleil et aux conditions chaudes dans la majorité des régions du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Le mercure a atteint 28 °C lundi après midi à Whitehorse et 30 °C à Inuvik dans le nord des Territoires du Nord-Ouest.

Si pour certains, il pouvait s'agir de températures agréables, elles sont bien au-dessus de la moyenne saisonnière.

À Inuvik, la moyenne maximale est de 19,5 °C et avant lundi, le record de température un 23 juillet était de 27,9 °C en 1979.

Début du graphique (passez à la fin) Avec la vague de chaleur qui frappe le nord-ouest du pays, on rappelle de bien s’hydrater et de rester au frais (comme ces enfants dans un parc de Whitehorse). #icign - Vidéo de @YukonPhilippe pic.twitter.com/GeSdNK1CKn — Mario De Ciccio (@MDeCiccio) 24 juillet 2018 Fin du graphique (passez au début)

Cette chaleur est suffisante pour qu'Environnement Canada lance des avertissements dans les deux territoires.

Il est recommandé de ne pas attendre d’avoir soif pour boire de l’eau, de limiter les activités accablantes à l’extérieur et de vérifier l’état de ses voisins et amis, en particulier des personnes âgées.

Environnement Canada prévoit des températures de 29 à 31°C dans les régions de Whitehorse, Beaver Creek, Dawson, Faro, Mayo, Old Crow et Carmacks. Photo : Environnement Canada

Au Yukon les avertissements de chaleurs touchent la grande majorité du territoire, de Whitehorse à Old Crow.

Des températures de 29 à 31 °C y sont prévues jusqu’à mercredi avant de diminuer un peu jeudi.

L'avertissement touche les régions d'Aklavik, Inuvik, Fort Good Hope, Norman Wells et Ft. McPherson.) Photo : Environnement Canada

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les avertissements touchent les régions du centre et du nord, le long de la rivière Mackenzie d’Inuvik à Norman Wells.

Les températures autour des 30 °C devraient rester jusqu’à jeudi, mais Environnement Canada prévoit qu’un front froid viendra faire chuter les températures sous la normale saisonnière vendredi.

Des critères régionalisés Pour qu’Environnement Canada émette un avertissement de chaleur, la température doit répondre à certains critères qui dépendent des régions. Au Yukon, il faut une prévision de températures maximales de 28 °C ou plus pendant deux jours consécutifs et des températures minimales de 13 °C pendant la nuit. Dans les Territoires du Nord-Ouest, une prévision de températures maximales de 29 °C ou plus pendant deux jours consécutifs et des températures minimales de 14 °C pendant la nuit.

Pas trop d’incidence sur les feux de forêt

Pour ce qui est des feux de forêt, les autorités territoriales ne pensent pas que les conditions chaudes et sèches auront un gros impact sur la saison, qui jusqu’à maintenant s’est avéré plutôt tranquille.

« Les grands endroits combustibles sont encore humides », explique Mike Etches qui dirige le Secteur de la gestion des feux de forêt au Yukon. « Ça devrait sécher dans les cinq prochains jours, mais pas assez pour qu’on interdise les feux de camp. »

La situation est similaire dans les Territoires du Nord-Ouest où les autorités surveillent quand même les prévisions météorologiques.

Avec des informations de Leonard Linklater