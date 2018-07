Un texte d'Eva Uguen-Csenge

Un hélicoptère qui luttait contre l’incendie de Wilson Creek près de Nakusp dimanche a été retenu au sol et d’autres aéronefs ont été détournés pour éviter l’espace aérien, selon un communiqué de BC Wildfire.

La zone était libre de drones dès lundi après-midi et BC Wildfire dit travailler avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour éclaircir cet incident.

L’utilisation de drones près d’un feu de forêt est illégale. La zone restreinte s’étend sur un rayon de 9 kilomètres autour d'un feu et à une altitude de 915 mètres.

BC Wildfire affirme que « la présence de drones près d’un feu de forêt actif peut ralentir ou interrompre les opérations de lutte aériennes pour des raisons de sécurité ». Il prévient que les conséquences pourraient être mortelles dans le cas d’une collision entre un drone et un aéronef.

La réglementation fédérale établit une peine maximum de 18 mois de prison et une amende jusqu’à 25 000 $ pour ceux qui utilisent un drone dans une zone d’incendie.

L’utilisation de drones enfreint également l’article 56 de la loi provinciale sur les feux de forêt sur « l’interférence » et peut entraîner une peine maximum d’un an de prison et une amende de 100 000 $.

L’incendie de Wilson Creek n’est pas catégorisé comme un feu important et ne pose actuellement aucun danger à des personnes ou des propriétés.