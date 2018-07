Le directeur général de l'établissement, Francis Kasongo, s’est dit heureux de ce déménagement qui concrétise le projet de développement de l’institution d'éducation postsecondaire francophone.

Le plan d’action 2013-2018 prévoyait entre autres le développement du campus de Regina.

« On est content de finalement pouvoir avoir pignon sur rue de façon plus crédible et accommodante pour nos étudiants et aussi pour la communauté en général parce que les salles de classe seront aménagées selon nos besoins, selon notre programmation », a déclaré Francis Kasongo.

Nos besoins ont augmenté en termes de ressources, en termes d’inscriptions. Francis Kasongo

Francis Kasongo rapporte que le Collège Mathieu demeure locataire et que la location comprend trois salles de classe et des bureaux administratifs. Selon lui, les nouveaux locaux vont donner plus de liberté au Collège Mathieu pour améliorer les conditions de travail des étudiants.

« Quand les salles de classe sont partagées, dit-il, nous ne pouvons pas les accommoder et les équiper selon nos besoins entre autres, par exemple pour des formations qui nécessitent qu’on installe des systèmes technologiques avancés, comme la vidéoconférence ».

Plus de crédibilité

Francis Kasongo ajoute que ces meilleures conditions doteront le Collège Mathieu d’une meilleure crédibilité.

On ne pouvait pas comme institution d’éducation postsecondaire demeurer dans une école secondaire. Francis Kasongo

« Au niveau de la crédibilité de l’institution, il va de soi que nous pouvons être complètement indépendants comme institution d’éducation postsecondaire en ayant un campus à Regina qui est quand même accommodant ».

Le directeur général précise que le siège principal du Collège Mathieu demeure à Gravelbourg. « Le bureau central, le campus principal du Collège Mathieu est à Gravelbourg […]. Mais pour nous, il est quand même très important d’avoir pignon sur rue de façon adéquate dans les grands centres urbains », a-t-il déclaré.

La date officielle du déménagement est le 1er août 2018.

Le Collège Mathieu est un établissement postsecondaire de langue française qui offre de la formation professionnelle et technique. Son siège principal est basé à Gravelbourg, mais l’institution dispose aussi d’un campus à Regina et Saskatoon.