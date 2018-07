Un texte de Denis-Michel Thibeault

Dans une lettre publiée le 16 juillet par le ministère provincial du Développement durable à l’attention du propriétaire de Rakowski Recycling, on peut lire que l’entreprise risque de faire face à une poursuite si elle ignore ces demandes.

Pour le résident de Saint-Boniface, Gary Tessier, c’est une victoire, mais il reste prudent puisqu’il aimerait avoir un appui similaire de la part de la Ville.

« J’avoue qu’on est bien content que la lettre ait été émise par la province. La victoire reste dans le fait qu’on a l’impression que la province est à l’écoute, mais on aimerait que la Ville embarque aussi. En ce moment, il semble avoir une différence dans les écarts », affirme-t-il.

Il souhaite que la Municipalité et le gouvernement provincial communiquent davantage et prennent des actions concrètes pour améliorer la vie des résidents du quartier.

Garry Tessier souligne que la victoire contre Rakowski Recycling est un pas dans la bonne direction, mais que l’entreprise demeure « un petit joueur. » Selon lui, « il a d’autres entreprises à plus grandes échelles qui ajoutent beaucoup plus en matière de bruit et qui contribuent aux problèmes des trois dernières années. »

Pétition en ligne

Joint la semaine dernière en lien avec cette histoire, le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, a indiqué avoir demandé à la Ville de vérifier à nouveau que les conditions de l'autorisation d'exploitation du terrain sont bien respectées.

En juin, l'Association des résidents du sud de Saint-Boniface avait lancé une pétition en ligne demandant au gouvernement provincial de refuser le permis d'exploitation demandé par l’entreprise du 454, rue Archibald.

Gary Tessier soupçonne que les activités industrielles actuellement menées par Rakowski Recycling sont en réalité plus lourdes que celles autorisées par la Ville.

Radio-Canada a tenté de communiquer avec l’entreprise Rakowski Recycling, mais cette dernière n’a pas retourné les appels ou les courriels de questions.