La hautboïste Colleen Kennedy raconte qu’il s’agit de la première fois que l’orchestre joue en été depuis son arrivée avec l’orchestre, en 1980, et de la première prestation extérieure avec un orchestre complet depuis la fondation du TBSO.

Normalement, la saison se termine au début du mois de mai et nous ne recommençons pas avant l’Action de grâce , explique Mme Kennedy.

Il y a des musiciens qui passent l’été dans la région et nous étions assez nombreux pour former un orchestre complet , précise la musicienne.

Une trentaine de musiciens, menés par le premier violon Thomas Cosbey, offriront une prestation d’une heure.

Mme Kennedy explique que cela n’a pas été trop difficile de convaincre les musiciens de participer : Nous aimons notre travail et c’est une occasion de rappeler que nous existons, même pendant l’été.

La hautboïste Colleen Kennedy espère que le concert extérieur sera le premier d’une nouvelle tradition annuelle. Photo : Orchestre symphonique de Thunder Bay

Le TBSO interprétera des classiques de Bach et de Mozart, mais aussi des morceaux plus récents comme Uptown Funk de Bruno Mars et des chansons tirées de films de Disney.

Le TBSO se produira sur la nouvelle scène mobile de la Marina de Thunder Bay, inaugurée en juin. Photo : CBC/Kirthana Sasitharan

L’orchestre sera suivi du trio à cordes Raine Hamilton, du Manitoba, et de l’auteur-compositeur-interprète Zachary Lucky, originaire de Saskatoon.

Avec les informations de CBC