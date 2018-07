Melynda Jarratt n'en croyait pas ses yeux quand elle a vu une grenouille turquoise dans son jardin en revenant du travail samedi soir.

J’ai cru que c’était un morceau de plastique ou quelque chose du genre, puis je me suis approchée et je me suis rendu compte que c’était une grenouille! , s’exclame-t-elle.

Une grenouille turquoise brillante! Melynda Jarratt

Elle était assise là confortablement et je pense qu’elle a eu peur, car elle est restée immobile quand je me suis approchée , ajoute-t-elle.

La grenouille ne mesurait pas plus de 10 cm, selon elle.

Elle avait des taches partout dans le dos et sur la tête, mais c’est surtout la couleur qui a attiré mon attention , décrit-elle.

Elle a pris quelques photos et en parlé à son entourage : Je n’avais jamais rien vu de tel.

Une observation rarissime

Bien que la grenouille léopard soit une espèce commune et répandue dans la majeure partie du Nouveau-Brunswick, la variation de la couleur bleue est rare.

Selon Donald McAlpine, conservateur de recherche et chef de la section de zoologie au Musée du Nouveau-Brunswick, les grenouilles léopards se trouvent généralement dans les prairies humides et les zones herbeuses.

Par contre, une grenouille bleue, c’est très rare , dit-il.

Une grenouille léopard dont une mutation génétique lui donne une couleur de peau turquoise. Photo : Melynda Jarratt

Les grenouilles léopards sont généralement vertes ou brunes. Les grenouilles bleues sont le résultat d'une mutation génétique, indique-t-il.

La grenouille léopard est l'une des neuf espèces de grenouilles retrouvées au Nouveau-Brunswick. Certaines des autres espèces de grenouilles, y compris les grenouilles vertes et les ouaouarons, ont également une variation de couleur bleue et ont été repérées dans la province, ajoute le conservateur.

Au cours des 38 années où il a travaillé au Musée du Nouveau-Brunswick, Donald McAlpine dit avoir entendu parler de seulement cinq observations de grenouilles bleues. La dernière était il y a quatre ou cinq ans.