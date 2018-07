La Saskatchewan reste malgré tout en tête des provinces ayant le plus haut taux de criminalité (11 396 pour 100 000 habitants), derrière les territoires, qui ont des taux encore plus élevés.

Le taux de criminalité a baissé en Saskatchewan, contrairement à la tendance nationale qui montre une augmentation d'environ 1 % du taux de criminalité au Canada par rapport aux données de 2016.

Moins d'homicides

L'Indice de gravité de la criminalité (IGC) a augmenté dans la plupart des provinces, mais la Saskatchewan figure parmi les exceptions avec une baisse 6 % par rapport à 2016.

Selon Statistique Canada, cela est dû à une diminution du nombre d’affaires d’homicide, de fraude et d’introduction par effraction. L’agence fédérale précise aussi qu’un changement dans la façon de classifier certaines affaires a pu contribuer à cette baisse en Saskatchewan.

Malgré des baisses observées, Saskatoon et Regina demeurent les villes dont les indices de gravité de la criminalité sont les plus élevés du pays devant Edmonton.

Selon Evan Bray, les armes à feu sont un défi important en Saskatchewan. Photo : CBC

« Les taux d'homicides à Regina sont parfois associés à des crimes commis par des gangs et de nombreuses affaires ont trait à la drogue et à la toxicomanie. Notre capacité à régler ces deux problèmes est donc notre meilleur moyen de lutter contre ce type de crime », a déclaré le chef de la police de Regina, Evan Bray.

Regina quitte la tête du classement des villes ayant le plus haut indice de gravité de la criminalité au pays grâce à une baisse de 11 % de son IGC, tandis que Saskatoon la remplace malgré une baisse de 1 % de son IGC.

« Je suis très heureux de voir ces changements positifs, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire », a déclaré le maire de Regina, Michael Fougere. « Chaque fois que nous avons un homicide, c'est un de trop, bien sûr. »

Plus de crimes en zone rurale

En 2017, le taux de criminalité en Saskatchewan est plus élevé de 36 % dans les régions rurales que dans les secteurs urbains.

Par ailleurs, dans les régions rurales, le nombre d’infractions avec violence comportant l’usage d’une arme à feu a augmenté de 71 %.

Toutefois, le porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Rob King, a indiqué que la tendance s'inversait cette année, les crimes avec armes à feu étant à la baisse en 2018.

La province a en effet connu une augmentation de 47 % du nombre d’infractions avec violence comportant l’usage d’une arme à feu.

Des crimes graves à North Battleford

North Battleford présente également un indice de gravité de la criminalité le plus élevé des collectivités de plus de 10 000 habitants au Canada. Son indice de gravité de la criminalité a augmenté de 1,9 % à cause du nombre de plaintes d'introduction par effraction et de méfaits, selon Statistique Canada.

L'indice de gravité des crimes violents a affiché une hausse de presque 14 % à cause de l'augmentation des incidents de vol qualifié et d'infractions liées aux armes à feu.

« Nous ne pouvons pas régler ce problème à coups d'arrestations. Il faut cesser le cycle de toujours faire appel à la police pour arrêter et incarcérer des personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de de santé mentale », a affirmé John Sutherland, le commandant du détachement de la GRC des Battlefords.