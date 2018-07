Franck Awong et Joseph Sagna, deux entraîneurs originaires de France, disent avoir démissionné en raison de leurs valeurs morales. Ils allèguent que le M. Drollon a implanté une culture d'intimidation au sein du club.

Ils ont porté plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ainsi qu'au Service de police de la Ville de Gatineau.

« Tous les jours, on était menacé de retourner en France. Vous imaginez? On vient, on vend nos voitures, on laisse nos appartements, on laisse nos familles, on vient ici pour s'installer pour aider des Canadiens au niveau du soccer », a allégué M. Sagna.

Le premier jour, dès que j'arrive, ce monsieur haut placé vient me chercher à Montréal. Il me ramène chez lui, m'héberge chez lui et le lendemain, en se réveillant, il appelle mon collègue M. Awong en lui disant : "Je n'héberge pas de Noir, vient chercher ton frérot". Joseph Sagna, ancien employé du Club de soccer d'Aylmer

Mise en demeure envers les deux plaignants

Le Club de soccer d'Aylmer a envoyé une mise en demeure à Franck Awong et Joseph Sagna pour bris de contrat et pour les mettre en garde contre la diffamation.

Le Club tente de faire la lumière sur ces allégations, en insistant pour dire que, jusqu'à présent, rien n'a été prouvé.

André Thivierge, vice-président du conseil d'administration du Club de soccer d'Aylmer Photo : Radio-Canada

Une enquête administrative interne est en cours et une enquête indépendante avec un spécialiste du milieu de travail est prévue pour évaluer la situation avec transparence.

« L'enquêteur va parler aux parents, va parler aux employés, va parler aux partenaires, pas seulement de ce qui se passe dans les bureaux, mais aussi sur les terrains, pour s'assurer qu'on a un milieu qui est vraiment conforme et que c'est un endroit qui est exempt de harcèlement ou de quoi que ce soit », a dit André Thivierge, vice-président du conseil d'administration du Club de soccer d'Aylmer.

Le club a interdit à M. Drollon de parler aux médias, puisqu'une enquête interne est en cours.

Avec les informations d'Ismaël Sy