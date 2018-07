Les documents obtenus par CBC grâce à la Loi sur l’accès à l’information indiquent que Warren Kindzierski a non seulement rédigé un rapport minimisant les risques associés à la pollution causée par les centrales au charbon, mais qu’il a aussi travaillé avec des représentants de TransAlta pour produire du matériel de lobbying tel qu’une présentation et un résumé d’argumentaire.

TransAlta possède cinq centrales au charbon en Alberta, dont deux à environ 75 km à l'ouest d'Edmonton.

Le travail de recherche de Warren Kindzierski

Le rapport du chercheur a été publié sur le site Web de TransAlta avec le nom et le logo de l'Université de l'Alberta.

La publication ne fait toutefois aucune mention du fait que l'entreprise a payé pour l’étude. Le document de 74 pages n'a pas non plus fait l'objet d'une révision par des pairs.

L’expert a coécrit un article beaucoup plus court, de 11 pages, présentant certaines des mêmes données pour le compte d’Environment International. À cette occasion, il a reconnu le financement de l'entreprise et ses écrits ont été révisés par des pairs.

David Spink, un ex-directeur au ministère de l'Environnement de l'Alberta, explique que les pairs surveillent la validité de la méthodologie d'une recherche. Selon lui, la différence entre les articles évalués par les pairs et ceux commandés par des clients peut être importante. Sans évaluation par des pairs, « vous n'avez pas besoin d'être aussi rigoureux et vous pouvez exprimer davantage vos opinions personnelles », précise-t-il.



L’ex-directeur et ancien collègue de Warren Kindzierski a raconté que ce dernier lui avait envoyé une ébauche du rapport commandé par TransAlta en 2015 pour recevoir ses commentaires. Il lui avait alors exprimé son désaccord quant à une interprétation des données qu’il jugeait trop favorable à l'industrie.



Selon David Spink, c’est problématique qu’une entreprise embauche un professeur pour produire une certaine étude. Il se demande si un expert peut être véritablement indépendant dans ces circonstances.

Plus qu’une expertise : une collaboration

Parmi les documents obtenus par CBC, des courriels démontrent une collaboration active entre le chercheur et les représentants de TransAlta pour préparer deux réunions avec le gouvernement albertain.

Peu après l’élection du NPD en 2015, l’exploitation du charbon était sérieusement remise en question par le gouvernement. Dans ce contexte, Warren Kindzierski aurait contribué à l’élaboration de l’argumentaire de TransAlta destiné aux décideurs politiques. Photo : La Presse canadienne/Larry MacDougal/Canadian Press

CBC ne sait pas si les représentants de l’entreprise ont véritablement rencontré les représentants du gouvernement en septembre 2015. Cependant, l’entreprise a bel et bien présenté ses arguments au comité consultatif du gouvernement sur les changements climatiques un peu plus tard en octobre de la même année. Elle y a cité le rapport de Kindzierski pour démontrer l’impact minime de l'exploitation du charbon sur la qualité de l’air.



TransAlta a envoyé une déclaration écrite à CBC indiquant qu'elle avait commenté le travail de l’expert, mais qu'elle n'avait pas influencé ou altéré les résultats de l’étude. L’exploitant de centrales au charbon ajoute qu’il désirait « l'expertise impartiale du chercheur afin d'analyser les données recueillies pendant neuf ans par les stations de surveillance provinciales ».

Que prévoit l’entente entre l’Université de l’Alberta et TransAlta?

Le contrat de recherche, signé le 17 juillet 2015, prévoit que Warren Kindzierski sera le chercheur principal de l'étude et donne à TransAlta le droit d'opposer un veto à son remplacement.

CBC n’a pu consulter qu’une partie de cette entente puisque le bureau de la confidentialité de l’université a refusé d’en partager l’intégralité.

Warren Kindzierski a refusé les demandes d’entrevue de CBC.

Comment l’argent a-t-il été utilisé?

Selon TransAlta, « le financement de cette recherche a été versé aux comptes généraux de recherche de l'Université de l'Alberta et n'était pas directement lié à l'analyse ou aux conclusions du Dr Kindzierski ».

Or, le contrat précise que le financement vise à « aider l'université à mener cette étude ».

CBC a demandé à TransAlta de clarifier cette contradiction. Dans un deuxième communiqué, l’entreprise affirme à nouveau que « le financement est bel et bien allé, en réalité, au compte général de recherche de l'université ».

Le bureau des services de recherche de l'université confirme, pour sa part, que les dépenses liées à cette étude ont véritablement été payées par l’entreprise, conformément au budget initial. Un solde résiduel de 522 $ a même été retourné à TransAlta.

Que répond l’université?

La directrice du service de recherche de l’Université de l’Alberta, Lorraine Deydey, a défendu le travail de Warren Kindzierski.

La recherche, qu'elle soit financée par l'industrie, le gouvernement ou des fondations privées, sera toujours indépendante. Lorraine Deydey, directrice du service de recherche de l’Université de l’Alberta

Elle ignorait que TransAlta utiliserait la recherche pour obtenir une audience auprès du gouvernement. Elle ne voit toutefois aucun problème à ce que l’entreprise le fasse. La directrice estime qu’il est normal que des entreprises soient à la recherche de preuves scientifiques qui les appuient dans leur activité.

Nous n’avons pas garanti à TransAlta que cette recherche allait leur donner raison. Lorraine Deydey, directrice du service de recherche de l’Université de l’Alberta

Plusieurs chercheurs universitaires rencontrés par CBC ont fait part de leur malaise devant cette étude qui illustre les limites éthiques du financement privé de la recherche dans des universités publiques.



L’Université de l’Alberta se défend en soulignant que les organismes subventionnaires, tant provinciaux que fédéraux, exigent des universités qu’elles trouvent du financement privé.



L'Université de l'Alberta a reçu 3,3 millions de dollars de l'industrie au cours de l'année scolaire 2016-2017, soit environ 6 % de son financement externe.

Quant au gouvernement, après avoir réalisé sa propre évaluation en septembre 2015, il a conclu que la qualité de l’air dans la province était en voie de devenir la pire au pays.

L'Alberta a pour projet d'éliminer toutes ses centrales au charbon d'ici 2030. TransAlta dit avoir amorcé la transition vers l'énergie propre. Elle souhaite augmenter chaque année la part de la filière solaire et éolienne à son portefeuille énergétique.

Avec les informations de Raffy Boudjikanian et Terry Reith