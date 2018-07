Selon le chercheur scientifique pour Pêches et Océans Canada, Peter Galbraith, ces températures résultent d’une combinaison de facteurs. D’abord, explique-t-il, l'eau dans l'estuaire du Saint-Laurent, comme partout, est stratifiée.

Tout juste sous les eaux superficielles de surface, les eaux froides de l'hiver sont en quelque sorte attrapées en dessous. Les endroits les plus chauds vont être ceux qui sont protégés de ces eaux froides sous-marines, comme les plages situées dans la baie des Chaleurs par exemple.

Des gens profitent de la plage à Chandler. Photo : Radio-Canada

M. Galbraith ajoute que, même à ce temps-ci de l'année, à une trentaine de mètres sous l'eau, la température peut descendre sous la barre du zéro degré Celcius. L'hiver, dit-il, la couche intermédiaire froide peut atteindre 75 mètres d'épaisseur.

Pour ce qui est de l’eau de la plage de Rimouski et de la côte nord de la Gaspésie, aucune équivoque : elle est très froide.

Par ailleurs, le vent a un effet important. Du côté nord de la Gaspésie, il est donc beaucoup plus froid en général parce qu'il y a beaucoup de vent, ce qui n’aide pas les baigneurs.

De nombreuses personnes se baignent à la plage Haldimand, à Gaspé. Photo : ICI Radio-Canada/Martin Toulgoat

La baie des Chaleurs, elle, est beaucoup mieux protégée, affirme le chercheur.

Les températures de surface, à grande échelle, sont très connectées avec la température de l'air. Il y a un laps de deux semaines entre un gros coup de chaleur et l'augmentation des températures de l'eau de surface.

Ce qu'il faut trouver, c’est des petites baies bien protégées du vent avec des îles en avant pour limiter les échanges avec le large. Ça va donner des conditions qui vont permettre à l’eau de rester chaude. Peter Galbraith, chercheur scientifique pour Pêches et Océans Canada

Les îles de la Madeleine et à l'île du Prince Édouard sont aussi recommandées.

Plage des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Ces informations sont importantes, puisque la température de l’eau est un critère très important pour les vacanciers, selon Claude Péloquin, professionnel de recherche en tourisme de l'Université du Québec à Montréal.

Il souligne que les Québécois recherchent à tout prix les activités sur et dans l'eau durant les vacances.

La majorité des Québécois tiennent à passer leurs vacances au bord de l'eau. Photo : Radio-Canada/Léa Beauchesne

Dans une étude de 2016 dans laquelle on leur demandait ce qui aurait pu les motiver à demeurer au Québec pour leurs vacances au lieu d'aller à l'extérieur, le quatrième facteur en importance, c'était l'eau de la mer ou du fleuve plus chaude. C'est donc un facteur de décision qui est important, affirme-t-il.

Les trois premiers facteurs sont la météo plus clémente et plus chaude, ainsi que la possibilité d'avoir de bons forfaits et des prix plus compétitifs.

M. Péloquin mentionne par ailleurs que la baignade vient au tout premier rang pour l’ensemble des Canadiens avec 55 % devant les parcs nationaux à 40 % et la randonnée pédestre à 38 %.