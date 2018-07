Le médiateur de la province Jay Chalke indique dans son rapport annuel que son bureau a reçu 8400 plaintes au cours de la dernière année de personnes réclamant un traitement juste et raisonnable des gouvernements local et provincial.

Il ajoute que le plus grand nombre de plaintes met en cause le Ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté et le Ministère du Développement des enfants et des familles.

M. Chalke dit que le ministère du Développement social a reçu 625 plaintes, le nombre le plus important, mais il espère que la mise en place d’une stratégie pour la réduction de la pauvreté, cette année, répondra aux questions d’équité.

Le rapport souligne l’histoire d’un homme qui a déposé une plainte parce que son supplément au loyer de 500 $ était toujours remis à son ancien propriétaire alors qu'il avait déjà déménagé, ce qui lui laissait seulement 138 $ pour manger.

Selon M. Chalke, les recommandations venant de son bureau depuis 2009 proposant de réduire les règlements pour les personnes handicapées et les obstacles à l’emploi n’ont pas encore été adoptées.