Certains n’hésitent pas à désigner, parmi un ensemble de facteurs, les politiques du gouvernement conservateur de Stephen Harper, au pouvoir de 2006 à 2015.

« Depuis 2010, depuis que le gouvernement conservateur a commencé à affaiblir le contrôle des armes à feu, on a vu une augmentation en flèche du nombre d’armes à feu possédées par les Canadiens », affirme Francis Langlois, professeur d’histoire au Cégep de Trois-Rivières et membre de la chaire de recherche Raoul-Dandurand.

En « desserrant » les contrôles, le gouvernement a « rendu plus accessibles les armes de poing, dit encore M. Langlois. Ces armes-là, forcément, se retrouvent plus facilement entre les mains du crime organisé. »

De fait, rappelle le spécialiste en citant les corps de police canadiens, autour de 75 % des armes retrouvées sur des scènes de crime au Canada au début des années 2000 étaient d’origine américaine. « Maintenant, c’est au-dessus de 60 % des armes qui viennent du Canada », dit M. Langlois.

L’outil est disponible, on l’utilise. Francis Langlois, de la chaire de recherche Raoul-Dandurand

La Coalition pour le contrôle des armes abonde dans le même sens que M. Langlois.

Sur son site web, l’organisme militant rappelle que le projet de loi conservateur C-19, sanctionné en avril 2012, a éliminé le registre des armes à feu. Mais « peu de gens réalisent que ce projet de loi a également éliminé les contrôles sur les ventes d’armes à feu instaurés depuis 1977 », écrit la Coalition, qui demande leur rétablissement.

« On a vu une augmentation du trafic d’armes depuis l’abolition du registre », constate également M. Langlois, qui évoque des arrestations de trafiquants, notamment dans la région de Vancouver et en Ontario.

Les politiques du gouvernement conservateur pourraient expliquer, en partie, la hausse de la criminalité par arme à feu au Canada, estime le professeur Francis Langlois. Photo : Radio-Canada

Changement chez les consommateurs

Francis Langlois pointe également une transformation du marché des armes à feu.

Si, autrefois, les amateurs achetaient surtout des fusils de chasse, ils sont de plus en plus nombreux à acquérir dorénavant des armes à feu à autorisation restreinte, telles que des pistolets et certains modèles de fusils d’assaut en version civile, dit-il.

Les jeux vidéo et le cinéma, qui présentent un grand nombre d’armes à feu, ont une certaine influence.

« L’industrie pousse ses produits à travers les films », estime M. Langlois, qui rapporte le cas d'une arme devenue très populaire après qu'elle eut été utilisée dans la série de films Dirty Harry, avec Clint Eastwood.

De plus, ces armes sont beaucoup plus efficaces que par le passé, selon le chercheur. La technologie a progressé et elles sont à la fois plus puissantes et stables.

Certaines armes ont des capacités de chargement assez élevées, souligne M. Langlois. Le pistolet Glock 17, que possèdent des corps policiers, peut contenir, par exemple, 17 balles.

« Une personne peut faire beaucoup de dommages avec une telle arme », dit M. Langlois, selon qui les amateurs ont tendance à en acheter plus d’une.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a certes présenté un projet de loi visant à resserrer les mesures de contrôle autour des armes à feu, mais elles restent « timides », estime Francis Langlois.