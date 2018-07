Selon un rapport annuel de la police, les crimes violents ont augmenté en ville de 7 % en 2017 par rapport à 2016. Ces crimes étaient également supérieurs de 10 % à la moyenne constatée ces cinq dernières années.

Le rapport ajoute que les crimes contre les biens ont augmenté de 9 % et les crimes liés à la drogue ont augmenté de 15 % en 2017 par rapport à l'année précédente. Les accusations de possession de méthamphétamine ont augmenté de 890 % depuis 2012.

Danny Smyth affirme que le tiers des homicides à Winnipeg en 2017 étaient directement liés aux stupéfiants et particulièrement à la méthamphétamine.

« Malheureusement, il ne se passe pas une semaine sans que je parle à un parent qui me supplie d'arrêter son enfant pour un usage de méthamphétamine parce que c'est la seule façon d'accéder au traitement ou d'assurer sa sécurité », affirme le chef de police.

Ces données coïncident avec un rapport de Statistique Canada qui stipule que le Winnipeg se classe au quatrième rang au Canada pour l’Indice de gravité de la criminalité et au sixième rang pour le taux de criminalité en 2017 parmi les grandes villes canadiennes.

Des besoins de centres

Danny Smyth explique que l'utilisation croissante de méthamphétamine épuise les ressources policières, mais aussi tous ceux concernés de près ou de loin comme les centres de soins santé ou les centres de désintoxications.

Il ajoute que le Service de police de Winnipeg a désigné plus d'agents à la lutte contre le trafic de drogues, mais dit observer des lacunes dans la programmation des services offerts aux personnes touchés par la crise.

C'est toute notre communauté qui est en crise Danny Smyth, chef de police

Il souligne le besoin de la ville de créer davantage de services pour ceux qui veulent cesser de consommer de la drogue et plus de programmes pouvant aider les personnes qui veulent quitter des groupes criminels.

« Allez visiter le centre Main Street Project et vous verrez ce qu’ils vivent tous les jours », affirme-t-il.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, a reconnu la sévérité de la situation. Selon lui, il faut plus que des policiers pour régler le problème de criminalité à Winnipeg.

« Dans les situations comme celle-ci, on peut chercher des solutions rapides, mais la réalité c’est qu’il n’y a pas de solution à court terme pour faire face à cette crise. Je sais cependant que cette situation requiert une implication de tous ceux impliqués, pas uniquement les policiers », a-t-il dit.

Selon lui, le gouvernement du Manitoba doit délier les cordons de la bourse et injecter d’importantes sommes pour venir à bout du fléau.

« Ça fait longtemps qu’on dit à la province qu’il y a un besoin, et nous attendons toujours leur part, a dit le maire de Winnipeg. Nous avons tous un rôle à jouer. »

En région plus qu’en ville

Le problème de criminalité est aussi bien présent en région rurale. Selon Statistique Canada, « à l'échelle nationale, les régions rurales affichent des taux de criminalité plus élevés que les régions urbaines. »

Statistique Canada ajoute que des taux de criminalité de 42 % plus élevés dans les secteurs ruraux que dans les secteurs urbains ont été observés au Manitoba.

La Gendarmerie royale du Canada au Manitoba (GRC) a expliqué avoir observé une augmentation du nombre de crimes de 3 % dans la province.

La GRC ajoute que deux municipalités du Manitoba, Portage la Prairie et Thompson, figurent au palmarès des 10 villes canadiennes de plus de 10 000 habitants avec le plus haut taux de crimes déclaré à la police selon le Centre canadien de la statistique juridique.

Elle ajoute que la majorité des crimes sont en lien avec la violence ou le trafic de drogue, particulièrement la méthamphétamine.