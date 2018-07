Dans le reste du pays, le taux de tentatives de meurtre a augmenté de 4 %.

L’agence fédérale a aussi enregistré une légère hausse de 2 % de l’Indice de gravité des crimes dans la Belle Province. Il s'agit de la plus faible augmentation au pays, si on la compare aux autres provinces canadiennes qui ont aussi constaté une croissance.

Parmi les infractions qui ont contribué à ces chiffres, l’analyste à Statistique Canada Samuel Perreault note une hausse des homicides et des agressions sexuelles.

« Surtout quand on regarde pour le Québec, on ajoute déjà là six homicides et plusieurs tentatives de meurtre qui sont des crimes qui ont un impact sur l’Indice de gravité de la criminalité vu la gravité des crimes », souligne-t-il, faisant référence à la tuerie survenue le 29 janvier 2017 au Centre culturel islamique de Québec.

Plus un crime est grave, plus il a un poids dans l’Indice de gravité des crimes. L’homicide est le crime le plus grave, explique Samuel Perreault.

L'analyste ajoute que le taux de criminalité s’est relativement stabilisé au cours des trois dernières années au Québec.

« C’est resté assez stable, alors qu’on observe une hausse dans l’ensemble du pays », précise-t-il.

Hausse de meurtres au Canada

Au Canada, Statistique Canada constate une hausse de la criminalité pour une troisième année de suite.

Les homicides ou tentatives d’homicide ont augmenté de 7 % à l’échelle nationale

La hausse du taux national d’homicides serait majoritairement associée aux augmentations des nombres de meurtres commis en Colombie-Britannique et au Québec.