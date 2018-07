Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON

Taste of Edmonton

Si vous n'avez pas eu le temps de profiter des mets savoureux venant de partout dans le monde, c'est votre dernière chance au Taste of Edmonton.

Le festival culinaire Taste of Edmonton sur la place Churchill d'Edmonton en juillet 2017. Photo : Radio-Canada/Amaury Paul

Il ne reste que trois soirs à l'événement qui a commencé le 19 juillet. Plusieurs spectacles de musique ont lieu dès 18h30.

Venez déguster des plats différents et succulents tout en profitant de certains des meilleurs artistes musicaux émergents du Canada. Peu importe votre préférence musicale, la programmation plaira à tous les goûts musicaux.

En fin de soirée jeudi, ce sera le groupe Said the Whale qui montera sur scène. Gagnante du prix Juno « meilleur nouveau groupe » en 2011, la formation est connue pour son style indie-rock.

Said the Whale Photo : Taby Cheng

Le vendredi 27 juillet, ce sera le groupe Men Without Hats. Le groupe canadien originaire de Montréal est caractérisé par la voix de baryton de son chanteur Ivan Dorschuk, ainsi que par l'utilisation de synthétiseurs et de traitements électroniques. Le groupe jouera sur scène à 21h.

Le groupe Men Without Hats Photo : Men Without Hats

Puis le samedi 28 juillet, ce sera le groupe The Funk Hunters qui clôturera l'événement. Le groupe canadien originaire de Vancouver est reconnu pour son style sonore funk, futuriste, qui est un mélange de « soul, old school, disco et funk ». Il sera sur scène à 21h.

Les spectacles sont gratuits et ouverts à tous les âges.

Un rendez-vous à ne pas manquer dès jeudi 26 et jusqu'au samedi 28 juillet.

French Quart(i)er Franco

Chaque vendredi, profitez du marché agricole à La Cité francophone, dès 16h. Et dès 19h, profitez d'un spectacle de musique. Ce vendredi 27 juillet, c'est l'auteur-compositeur-interprète Christian De la Luna qui sera de la soirée.

L'artiste albertain Christian De la Luna chante une ballade au gala Chant'Ouest 2013. Photo : Radio-Canada/Mylène Briand

Né en Colombie, l'artiste est polyglotte et passionné par la diversité culturelle. Il milite pour les droits de la personne et veut, par sa musique, unifier les différentes races et religions.

S'il pleut, les activités seront déplacées à l'intérieur, dans la rotonde.

CALGARY

Festival de musique folk

C'est le retour du festival de musique folk à Calgary pour une 39e année! L'événement, qui se déroule sur quatre jours au parc Prince's Island, attire chaque année près de 50 000 spectateurs de tous âges!

Soixante-dix groupes et artistes seront de la partie. Les spectacles sont présentés sur six scènes pendant le jour et deux principales en soirée.

Le groupe indie canadien Alvvays Photo : Courtoisie

Les têtes d'affiche cette année sont, entre autres, A Tribe Called Red, Reuben and the Dark, Alvvays et Joe Jackson pour n'en nommer que quelques-unes.

Photo : Radio-Canada/Vanessa Heins

Les festivités commencent le jeudi 26 juillet dès 17h30 jusqu'au dimanche 29 juillet vers 22h.

Terminus : Shockwave

Un autre festival se déroule à Calgary cette fin de semaine, mais dans une tout autre catégorie musicale : c'est le festival de la musique électronique industrielle. Pour une 7e année consécutive, le festival Terminus : Shockwave présente plus d'une vingtaine de groupes venant de partout dans le monde.

Le groupe edmontonien Ivardensphere sera à Calgary pour le festival Terminus: Shockwave Photo : IVARDENSPHERE

Dès le vendredi 27 juillet, découvrez entre autres 10 groupes canadiens, dont trois de l'Alberta. Le groupe edmontonien Ivardensphere propose un mélange de musiques industrielles tribales. Il possède déjà neuf albums avec une distribution dans toute l'Europe.

Également d'Edmonton, le duo Rhythm of Cruelty présente une musique plutôt punk électro alternative. Il possède également neuf albums à son actif.

Pochette d'album du groupe Die Scum Inc. Photo : Die Scum Inc.

Un autre groupe canadien, mais cette fois-ci de Calgary : Die Scum Inc capture la nostalgie de l'enfance, honore les cassettes VHS, mais traite aussi des souvenirs vécus lors de nos étés trop courts.

Plusieurs autres grands noms de la musique électronique industrielle seront présents, tels que le groupe Actors de Vancouver, Mesh de la Grande-Bretagne et FGFC820 des États-Unis.

Le festival commence le vendredi 27 et dure jusqu'au dimanche 29 juillet, au Dickens pub, à Calgary. Ce festival est pour un public âgé de plus de 18 ans.

BANFF

The Hamlet complex

C'est une première mondiale pour cette production constituée de danse et de théâtre. En utilisant l'histoire de base de Hamlet de Shakespeare, le chorégraphe et metteur en scène norvégien Alan Lucien Øyen a voulu explorer la fluidité entre le mouvement de la danse et la lecture du texte.

Alan Lucien Øyen revisite l'oeuvre classique en explorant la profondeur et la gamme de nos émotions les plus essentielles et les plus fondamentales.

The Hamlet Complex Photo : The Hamlet Complex

The Hamlet complex est interprété par 12 danseurs et 3 acteurs et a demandé quatre semaines intensives de travail en studio et sur scène.

Les chorégraphies sont présentées du jeudi 26 au samedi 28 juillet à 19h30, au théâtre Eric Harvie, à Banff.

Voilà pour cette semaine! Je vous souhaite de belles sorties!