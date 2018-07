La tragédie avait secoué le Canada en entier : 16 jeunes joueurs de hockey sont décédés dans un accident d’autocar et 13 ont été blessés en avril dernier.

Parmi les blessés, Nick Shumlanski, originaire de Tisdale, en Saskatchewan. Malgré le traumatisme de l’accident, le jeune joueur de hockey ne souhaite pas accrocher ses patins. Il jouera donc, dès l’automne avec les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

D’autres joueurs des Broncos rejoindront des équipes universitaires dans les prochains mois. Matthieu Gomeric et Bryce Fiske joueront pour les Ridgebacks de l'University of Ontario Institute of Technology et Kaleb Dahlgren jouera pour les Lions de l’Université York à Toronto.