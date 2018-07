Les deux camps ne s'entendent pas sur le prix à payer pour occuper la bâtisse qui reste ainsi inoccupée pendant la saison touristique.

Il s’agit d’un bâtiment neuf à l'architecture moderne. Construit au coût de 2,2 millions de dollars, il fait partie de ce vaste projet de revitalisation et de protection du littoral de Percé.

Pour le moment, les visiteurs se butent à des portes closes.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier. À remarquer derrière : le rocher Percé prisonnier des brumes. Photo : Radio-Canada

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, explique que la proposition de départ de la Municipalité était de 15 000 $ avec un bail de 10 ans. Le Club pouvait occuper une bonne partie du bâtiment, environ 60 %, précise-t-elle.

Trop cher pour le Club nautique

Cependant, le Club nautique soutient que ce montant, une estimation des coûts d'entretien du bâtiment, dépasse sa capacité de payer. La Ville a donc décidé d'exiger un montant moindre, mais en limitant l'occupation au sous-sol du nouveau bâtiment

Jugeant cette solution inacceptable, la direction du Club nautique a donc décidé de demeurer dans les locaux du garage municipal, une solution qui devait être temporaire.

Pour le moment, les activités du Club nautique se poursuivent dans les anciens locaux, attenants au garage municipal. Photo : Radio-Canada

La Ville reconnaît le bien-fondé de nous faire une proposition qui respecterait notre capacité de payer, indique Réal Gagnière, le président du Club nautique. Ce 15 000 $ là, surtout pour la première année, on trouvait ça élevé et ça pourrait nous mettre significativement dans le rouge.

La Ville ne croit pas que c'est aux contribuables de Percé de payer pour les frais d'entretien du bâtiment, alors que le Club nautique revendique un traitement plus équitable.

À un moment donné, il faut être cohérent. On est des élus et on se doit de représenter l'ensemble de la population puis on ne peut pas faire payer les contribuables. Cathy Poirier, mairesse de Percé

Réal Gagnière, président du Club nautique de Percé Photo : Radio-Canada

Pour Réal Gagnière, le Club génère d'importantes retombées économiques dans Percé et la Ville devrait en tenir compte. On n'est pas seulement un occupant avec qui on discute de frais d'occupation , estime-t-il.

Malgré cette impasse, les deux camps ont bon espoir d'en venir à une entente à long terme, dès 2019, sans devoir se rendre devant les tribunaux.

Avec les informations de Martin Toulgoat