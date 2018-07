Un texte d'Isabelle Larose

L’histoire débute en 2011 au moment où Dominic Lanthier et Sonia Mainville, des amis d’enfance, déménagent ensemble à Caplan.

Mme Mainville souffre alors d’une dépression majeure découlant de violence conjugale. Elle est en proie à des crises fréquentes et peine à subvenir à ses besoins vitaux.

Je n’étais pas capable de rester toute seule, donc j’ai accepté de vivre en colocation. Ça a été un bien-être que Dominic habite avec moi , se rappelle Mme Mainville.

C’était dans le but de s’entraider, soutient M. Lanthier, parce que tout coûte cher. C’est dur d’arriver sur l’aide sociale. Et Sonia était plus fragile. Ça fait 28 ans qu’on se connaît, on est des amis.

Les colocataires soutiennent que leur relation relève strictement de l’amitié.

Une dette de 11 000 $

En 2015, les colocataires reçoivent un avis de la part du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale les avisant qu’ils doivent 11 042,35 $ en prestations versées en trop en raison d’une fausse déclaration. L’État considère que les deux prestataires mènent une vie maritale, ce qui réduit considérablement l'aide financière. Alors que la prestation mensuelle d'aide sociale pour un individu s'élève actuellement à 648 $, les prestataires en couple reçoivent un seul chèque de 995 $. Cette modification du statut entraîne donc une perte financière de 173,50 $ par prestataire, par mois.

Selon le ministère de la Solidarité sociale, la vie maritale s’appuie sur trois critères : La cohabitation de 12 mois consécutifs ; les 2 personnes doivent avoir, à un moment donné, cohabitées pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs. Le secours mutuel ; la notion d'entraide économique, morale et affective. Il doit exister entre les conjoints un secours mutuel du type de celui qui existe entre 2 époux. La commune renommée : la réputation de vie commune qu'ont les conjoints chez ceux qui les connaissent et plus spécialement chez leurs voisins, parents et amis. Source : ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

La relation aidant-aidé : l’exception à la règle

Toutefois, le ministère précise qu’il ne faut pas confondre la notion de secours mutuel avec celle de relation aidant-aidé. .

Sur le site internet du ministère, on peut lire que la cohabitation et le secours mutuel peuvent exister dans d'autres situations que celle de vie maritale, entre autres lorsqu'une des deux personnes présente des limitations fonctionnelles.

Si l’une des deux personnes présente un besoin manifeste d’assistance, qu’elle ne peut vivre seule et que la cohabitation permet d’éviter son placement en institution, le ministère peut considérer la relation comme celle « aidant-aidé », et non comme une vie maritale.

Sonia Mainville soutient avoir en main de nombreux papiers médicaux qui prouvent qu’elle ne pouvait rester seule à l'époque. De plus, Mme Mainville a désigné M. Lanthier comme mandataire pour agir en son nom lorsqu'elle était en période de crise.

Les colocataires soutiennent également que des erreurs administratives ont été faites dans leur dossier d'assurances, laissant croire qu'ils formaient un couple.

Ils empêchent le monde de s’entraider, déplore M. Lanthier, donc t’es pénalisé pour aider ton prochain, c’est illogique et ça n’a pas de sens.

Tu ne peux pas te croiser les bras en regardant ton prochain se planter. Dominic Lanthier, prestataire d'aide sociale

Dominic Lanthier et Sonia Mainville ont refusé d’en rester là. Après qu’un avocat de l’Aide juridique se soit retiré du dossier, ils se sont mis à amasser des dizaines de documents pour prouver qu'ils ne formaient pas un couple.

Les deux prestataires d'aide sociale ont monté eux-mêmes le dossier qu'ils iront présenter le 24 juillet devant le Tribunal administratif du Québec Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Cette situation est toutefois très lourde à porter pour les prestataires d’aide sociale.

J’ai mis tellement d’heures là-dessus! Je suis brûlé physiquement et j’ai de la difficulté à dormir. Ça devient stressant, c’est difficile à gérer. Dominic Lanthier, prestataire d'aide sociale

La situation a même poussé les deux prestataires à tenter de mettre fin à leurs jours.

Des enquêtes intrusives

L’organisme Droits et Recours santé mentale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, qui défend les droits des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, a vu au moins quatre autres cas semblables en moins de trois ans.

Dans chaque cas, le ministère procède à d’importantes enquêtes. Pour trouver qu’il y a une notion de vie maritale, les enquêteurs du ministère vont vraiment être intrusifs dans la vie des gens, affirme la conseillère en droit , Claudie Cousin.

Ils vont, par exemple, fouiller dans les données bancaires des gens, aller vérifier les factures d’électricité et de téléphonie, les contrats d’assurance, avoir accès aux dossiers médicaux, interroger les proches, les voisins. Claudie Cousin, conseillère en droits chez Droits et Recours



Ça va assez loin , ajoute Mme Cousin en admettant que le ministère est prudent en raison d’abus qui se sont produits dans le passé.

J’ai été obligée de raconter toute ma vie à l’aide sociale. Je me suis sentie brimée dans ma vie privée, écrasée. Sonia Mainville, prestataire d'aide sociale

La cause de Sonia Mainville et Dominic Lanthier sera entendue devant le Tribunal administratif du Québec le 24 juillet, au palais de justice de New Carlisle.