Le PDG du cabinet regroupant une centaine d'avocats, Keith LaBossiere, estime que True North Square est le plus important ensemble immobilier du centre-ville de la génération actuelle.

Nous pouvons sentir à Winnipeg un nouvel esprit de confiance et d’énergie qui gravite même autour du centre-ville, et qui n’est plus défini par une seule intersection. Nous sommes conscients que la prochaine génération d’avocats de notre cabinet a l’objectif de maintenir notre héritage sous la forme d’investissements envers le centre-ville et le True North Square. Keith LaBossiere, associé directeur et PDG de Thompson Dorfman Sweatman

Ce déménagement s'est aussi accompagné d'un engagement par TDS d'avoir recours à des entreprises et des matériaux locaux dans l'installation de leurs nouveaux bureaux. On y trouve, entre autres, de la pierre de Tyndall et une porte en laiton fabriquée par des forgerons manitobains.

Contrairement à l'image traditionnelle des bureaux d'avocats, les murs ne sont pas recouverts de bibliothèques croulant sous les tomes de livres de droit. C'est plutôt la technologie et les espaces de réunions qui ont été privilégiés.

L'oeuvre « Le procès déséquilibré » de l'artiste métisse Candace Lipischak présente différents aspects du père fondateur du Manitoba, Louis Riel. Photo : Radio-Canada/Radja Mahamba

Plusieurs oeuvres d'art décorent les murs des bureaux de TDS, et toutes ont été produites par des artistes provenant de la province. Certains des plus importants symboles manitobains se retrouvent dans ses oeuvres comme le bison ou l'emblématique portrait de Louis Riel. D'autres oeuvres présentent aussi l'histoire du Manitoba et de Winnipeg.

On est très fier de tous les artistes franco-manitobains qu'on a pu montrer ici. Antoine Hacault, avocat chez Thompson Dorfman Sweatman

L'emplacement en hauteur permet aussi d'avoir une vue à 360 degrés sur la ville et ses attraits comme le Musée canadien pour les droits de la personne et l'Université de Saint-Boniface.