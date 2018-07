M. Lemaître, âgé de 55 ans, est mort de blessures auto-infligées en juillet 2013 pendant un congé de la GRC.

Le vétéran de 28 ans du corps policier était le gendarme responsable des relations avec les médias quand Robert Dziekanski a reçu des décharges de pistolet électrique lors d’une confrontation mortelle avec des gendarmes de la GRC à l’aéroport de Vancouver en 2007.

L'immigrant polonais Robert Dziekanski photographié à l'aéroport international de Vancouver avant d'être confronté à des agents de la GRC. Photo : La Presse canadienne

M. Dziekanski, un immigrant polonais qui ne parlait pas anglais était arrivé au Canada pour vivre avec sa mère, mais il est devenu désorienté et a parcouru l’aéroport pendant 10 heures.

Il a commencé à être agité et, à un certain moment, il a lancé du mobilier et a brandi une agrafeuse. Quatre policiers de la GRC ont utilisé un pistolet Taser pour maîtriser M. Dziekanski, qui est mort à l’aéroport.

Après la mort de Robert Dziekanski, Pierre Lemaître a d'abord indiqué aux médias que M. Dziekanski était combatif et menaçant. Il a déclaré que ce dernier avait reçu seulement deux décharges de Taser. Plus tard, une vidéo a fait surface, laquelle montrait que la police avait utilisé une décharge de pistolet électrique à cinq reprises.

La veuve porte plainte contre la GRC

M. Lemaître a été retiré de l’affaire Dziekanski et transféré à la division de la circulation à Langley, située à une heure au sud-est de Vancouver.

En 2015, la veuve du policier a entamé une poursuite civile contre la GRC, alléguant que le corps policier avait traité son mari en bouc émissaire dans l’affaire.

L’enquête a été ordonnée par la coroner en chef Lisa Lapointe après un examen de l’enquête initiale du suicide de M. Lemaître.

Selon le Bureau du coroner, les résultats de la première enquête ne seront pas publiés.

« Le rapport serait seulement publié si nous n’allions pas faire d’enquête », explique Andy Watson, gérant des communications du bureau. « Il y avait donc d’autres procédures qui devaient se dérouler avant de déterminer si l’enquête allait se faire ou non. »

Une enquête du coroner ne tente pas de jeter le blâme sur quelqu'un, mais peut faire des recommandations pour prévenir d’autres morts dans des circonstances semblables.