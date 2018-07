« Malheureusement, les exigences de notre emploi du temps en tournée nous ont rattrapés et nous avons besoin de donner la priorité à notre santé et à notre bien-être », a écrit, au début de juillet, le duo funk dans un message publié sur les réseaux sociaux. « On nous a dit que nous ferions mieux d’utiliser cette période pour nous reposer. Il n’a pas été facile de prendre cette décision. On espère que vous comprendrez. »

Début du graphique (passez à la fin) Australia please bear with us, we’ll make it to you soon. 💔 pic.twitter.com/0167p94F1t — FUNKLORDZ (@Chromeo) 2 juillet 2018 Fin du graphique (passez au début)

Même avec ces concerts et voyages en moins, les prochains mois de Chromeo restent chargés. Le groupe est attendu dans différents festivals (dont Osheaga, à Montréal), en plus d’autres spectacles jusqu’en novembre.

« Vraiment, on n’a pas arrêté depuis le début de l’album [Head Over Heels, sorti en juin] », a raconté Patrick Gemayel (alias P-Thugg) à CBC Music alors que Chromeo était de passage à Toronto pour deux concerts au Danforth Music Hall. De son côté, David Macklovitch (Dave-1) assure que la tournée se passe bien, mais qu’elle est parfois très épuisante.

Macklovitch s'est ouvert quant à sa dépression

Ce souci de préserver leur bien-être se retrouve dans une publication de Macklovitch. Le 8 juin, après l’annonce des suicides de la créatrice de mode Kate Spade et du chef cuisinier Anthony Bourdain, le chanteur avait évoqué pour la première fois ses propres combats contre l’anxiété et la dépression.

« Peut-être ne vous attendez-vous pas à ça, parce que je crée de la musique qui fait se sentir bien et que je souris tout le temps sur scène », avait-il écrit. Macklovitch poursuivait en donnant des détails de son histoire, de son enfance aux dernières années, quand il a cherché de l’aide en commençant une thérapie, en prenant des médicaments et en se mettant à la méditation.

En entrevue, Macklovitch a fait remarquer que ces problèmes ne sont pas liés au fait d’être en tournée ou non. Il reconnaît qu’enchaîner les spectacles peut les exacerber. « Ça peut aussi vous en faire sortir, parce que vous n’êtes plus dans votre routine. Ça varie. »

Les deux membres de Chromeo assurent ni boire ni fumer, essayant plutôt de dormir suffisamment et de faire preuve de sérieux en tournée. Néanmoins, à leurs yeux, prendre soin de sa santé mentale va plus loin que ce que chacun peut faire pour soi-même.

Voilà pourquoi Macklovitch vise aussi l’industrie de la musique. « Les maisons de disques, ou au moins les sociétés chargées des tournées ou les sociétés de gestion devraient permettre aux artistes d’avoir accès à des thérapies », estime-t-il.

Les athlètes ont une véritable infrastructure autour d’eux pour les aider à faire face à la rigueur [qu'exige] ce qu’ils font; ils ont accès à des physiothérapeutes et à d’autres spécialistes. Mais si vous faites partie, par exemple, du monde du mannequinat ou de l’industrie musicale, il n’y a rien de prévu pour vous aider psychologiquement. David Macklovitch

Pour Macklovitch, on ne peut se montrer surpris de voir des artistes prendre des médicaments ou se mettre à boire pour mieux supporter la pression. « Je crois que l’industrie de la musique est responsable de cela. »

Chromeo n’est pas le seul à appeler à plus d’aide et de prises de parole concernant la santé mentale dans ce milieu marqué ces derniers mois par plusieurs morts tragiques d’artistes (Chris Cornell, Chester Bennington et Avicii). Adele, Lady Gaga, dernièrement Janet Jackson et Michelle Williams, ou encore, du côté canadien, Cœur de pirate, Amelia Curran et Matt Mays ont parlé de leurs combats publiquement, afin notamment de mettre fin à un tabou autour de ce sujet.

Quels conseils pour les nouveaux venus?

Macklovitch s’imagine, vers l’âge de 70 ans, entamer une autre carrière où il aiderait les musiciens afin qu’ils aient accès à plus de ressources en santé mentale.

Pour l’heure, le chanteur a quelques conseils pour les artistes nouvellement arrivés dans un monde éprouvant. « Ayez des attentes réalistes pour vous-même et évitez de vous voiler la face, car c’est ça qui vous envoie dans le fossé. Si vous demeurez reconnaissants et que vous continuez à faire ce que vous aimez dans la vie, tout ce qui vient ensuite n’est que du bonus. »