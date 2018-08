Après l'évaluation des experts de Vélo Québec et de cyclistes sherbrookois, la Ville a obtenu une certification bronze. Assurément, la culture du vélo s'implante, mais il reste encore du travail à faire pour obtenir le plus haut niveau de certification, soit diamant.

Lancé en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un processus d'amélioration continue pour encourager les collectivités à développer la pratique du vélo, à la fois comme mode de loisir et de transport.

On était heureux de voir qu'on se qualifiait pour le bronze , lance tout sourire, Caroline Proulx, directrice de Sherbrooke Ville en santé.

Cette distinction a été décernée à Sherbrooke parce qu'elle pose des actions dans cinq axes d'intervention pour permettre la création d'une culture du vélo : l'environnement bâti, l'éducation, l'encouragement, l'évaluation, la planification et l'encadrement.

Parmi les bons coups de la Ville, il y a la piste cyclable sur le pont Jacques-Cartier. C'est vraiment un élément qui fait un lien direct vers l'Université de Sherbrooke, un générateur d'emplois important. Aussi, 100 % des autobus de la STS ont un support à vélo, ça aussi ça les a impressionnés et on a plusieurs campagnes de sensibilisation, donc dans le volet éducation, on est des champions , poursuit Mme Proulx.

Avec la certification vient un rapport de recommandations. Notre travail ce n'est pas de faire un nouveau plan directeur vélo, l'idée c'est de pointer vers les grandes lignes qui peuvent être améliorées. On oriente les collectivités et les organisations pour les aider à poursuivre leurs actions. On le voit, il y a un engouement pour développer la pratique du vélo, mais les collectivités manquent d'outils pour le faire, c'est notre rôle de venir les outiller à ce niveau-là , explique Sandrine Cabana-Degani, chargée de programme chez Vélo Québec.

Cette dernière précise qu'à Sherbrooke, le réseau cyclable séparé de la circulation est intéressant, mais que selon les cyclistes, il manque certains liens.

Fabien Burnotte est cycliste depuis des dizaines d'années et représente le collectif Vélo urbain Sherbrooke qui, avec le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, ont élaboré une planification des réseaux cyclables pour les transformer de façon utilitaire.

Depuis qu'on peut traverser le pont Jacques-Cartier, c'est magique, mais il faut traverser le centre-ville. Fabien Burnotte, représentant du collectif Vélo urbain Sherbrooke

Dans l'ensemble, il est satisfait du travail effectué par la Ville depuis les cinq dernières années.

Les années précédentes, il s'est fait une dizaine de kilomètres de lignes blanches, par contre, cette année, c'est décevant. C'est 0,8 kilomètre d'annoncé et de réalisé cet été en ville. Si on suit ce plan, on va finir en 100 ans pour le minimum, mais en faisant 10 kilomètres par année, en 10 ans, on va avoir un minimum, c'est-à-dire un axe qui va de Lennox à Brompton, qui va au Carrefour, qui traverse le centre-ville et qui va dans l'est. C'est en train de se développer. Je suis content de ce que la Ville a fait, mais j'aimerais ça qu'on monte au niveau suivant alors faudrait qu'on suive les objectifs , explique le Sherbrookois.

Une volonté que partage Caroline Proulx de Sherbrooke Ville en santé. De relier de plus en plus au niveau utilitaire, c'est sûr que ce sont les prochains efforts pour les années à venir.

Des partenaires essentiels

Le succès de Sherbrooke repose également sur l'implication des partenaires. Par exemple, toutes les écoles sont munies de support à vélo et, juste à elle, l'Université de Sherbrooke en compte 40 sur son campus.

Les infrastructures de fin de parcours, comme les supports à vélo, sont-elles suffisantes ailleurs en ville?

Ça varie beaucoup. Les institutions et les employeurs en ont plus. Au niveau des commerces, ce n'est pas recensé, mais ça serait un travail qui reste à faire pour savoir c'est où et que ça soit facilement repérable pour les cyclistes , répond Mme Proulx.

De ce côté-là aussi le collectif Vélo urbain Sherbrooke fait son bout de chemin. Après discussion avec certains gestionnaires de commerces de proximité, Fabien Burnotte a réussi à faire installer des supports à vélo. Je suis d'accord que ça en prendrait plus, mais plusieurs en ont mis. Il faut les mettre dans des endroits visibles, près des fenêtres à l'entrée, ça c'est sécuritaire , ajoute-t-il.

Le marché Prospect en a un depuis des années. Les gens sont contents. On l'a changé quelques fois de place, on a essayé de trouver une bonne place , explique la gestionnaire de l'épicerie, Sabina Kapetanovic.

La Biblairie GGC veut emboîter le pas. Il y en a déjà un en arrière, mais éventuellement, on veut en mettre un plus près de la porte d'entrée , confirme la gérante du département jeunesse au magasin.

C'est l'ensemble de toutes les actions qui fait que les gens sont encouragés à faire du vélo. Plus il y en a [des cyclistes], plus on se sent en sécurité et ça devient normal de prendre son vélo pour aller au travail ou faire ses courses. Tranquillement, c'est un mouvement qui s'installe , avance Caroline Proulx.

Sherbrooke compte plus de 160 000 citoyens. De ce nombre, il y a 87 000 cyclistes dont plus de la moitié d'entre-eux utilisent leur bicyclette à toutes les semaines. C'est beaucoup. On voit une évolution et c'est motivant pour continuer les actions , conclut-elle.