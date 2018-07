« Le président n'envisage pas seulement de retirer son habilitation de sécurité à Brennan, il envisage aussi de retirer les habilitations de Comey, Hayden, Clapper, Rice et McCabe », a déclaré lundi la porte-parole de Donald Trump.

Sarah Sanders faisait référence à l'ancien directeur de l'Agence nationale de la sécurité (NSA) Michael Hayden, à l'ancien directeur du renseignement national James Clapper, à l'ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice et à l'ex-directeur adjoint du FBI Andrew McCabe.

La Maison-Blanche reproche entre autres à John Brennan d'avoir vivement critiqué Donald Trump après sa conférence de presse avec Vladimir Poutine il y a une semaine à Helsinki, pendant laquelle le président américain a donné davantage de crédit aux dénégations de son homologue russe quant à une ingérence dans l'élection présidentielle de 2016 qu'à l'avis de ses propres services de renseignement.

L'ancien chef de la CIA a notamment parlé de comportement proche de la trahison.