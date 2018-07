Un texte de Jean-Philippe Martin

Contrairement à la majorité des adeptes de planche à pagaie, qui naviguent l’embarcation de façon ludique pour profiter des chaudes journées d’été, l’athlète de 24 ans s’entraîne sérieusement au stand-up paddleboard ou SUP, comme on l’appelle dans le milieu, depuis l’an dernier.

Déjà un excellent rameur, Poulin a dû apprendre à naviguer la planche à pagaie, à surfer les vagues et faire une bonne lecture d’un plan d’eau.

« Quand tu te retrouves dans le milieu du fleuve, avec des vents de 30 noeuds qui te poussent dans le dos et que tu surfes des vagues de cinq pieds, c’est spectaculaire ce que tu ressens. »

Le fait de surfer te donne une accélération assez incroyable. À presque 30 km/h, c’est plus vite que le K-4 masculin aux Jeux olympiques! Maxim Poulin, spécialiste de la planche à pagaie

Maxim Poulin a pris part à ses premières compétitions de SUP en 2017, au sein d’un circuit qui se développe de plus en plus et qui amène ses meilleurs athlètes aux quatre coins de la planète.

« C’est un sport professionnel. Il y a de grosses bourses à gagner et beaucoup de commanditaires en jeu. De grandes compagnies sont impliquées. Les manufacturiers d’équipements aussi. C’est comme en planche à neige ou en vélo de route. »

La course Thonon sur le lac Léman en Suisse fait partie du circuit européen de planche à pagaie. Photo : Getty Images/FABRICE COFFRINI

Décision crève-coeur

Cette migration du canoë vers la planche à pagaie ne s’est pas faite par choix.

En 2015, la Fédération internationale de canoë (ICF) a procédé à une refonte de ses disciplines olympiques par souci de parité.

Pour équilibrer le nombre d’épreuves féminines et masculines lors des Jeux de 2020 à Tokyo, l’ICF a retiré des courses masculines du programme olympique, dont le C-1 200 mètres, épreuve pour laquelle Maxim Poulin s’entraînait depuis des années.

« Mon plan était de faire du C-1 jusqu’en 2024 et de me retirer à 30 ans. »

Maxim Poulin a décroché deux podiums sur le circuit de la Coupe du monde de canoë lors de la saison 2015. Photo : YouTube/Maxim Poulin

De plus, cette décision est tombée alors que le rameur de Lac-Beauport venait de connaître sa plus belle saison à vie avec deux podiums en coupe du monde.

« Ç’a été dur. Depuis que j’étais jeune, je visais les Jeux. Je comprends que ça prend de la parité dans le sport et je suis content pour les filles qui gagnent des épreuves aux JO. Mais c’est crève-coeur de se faire retirer son épreuve comme ça », explique Maxim Poulin, qui n'a réussi à se qualifier pour les Jeux de Rio et qui s’est fait retirer son financement d’athlète.

Des projets sur la planche

L’espoir olympique s’est éteint, mais Maxim Poulin continue de rêver grâce à son nouveau sport.

Maxim Poulin à l'entraînement sur le lac Beauport. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

En octobre prochain, il prendra part aux Pacific Paddle Games, un des plus grands rendez-vous de SUP sur le globe.

« Ça se passe tout près de San Diego, raconte Maxim Poulin. C’est une des plus grosses compétitions au monde. Le top 20 sur la planète sera présent. »

Il caresse aussi le projet de faire le tour de l'Île d’Orléans et de prendre part au Yukon River Quest, une course de 750 km qui se déroule sur le fleuve Yukon, dans le Nord-ouest canadien.

« C’est une course mythique, lance-t-il. Il y a du monde de partout qui vient faire cette course-là. Les gagnants mettent une soixantaine d’heures pour franchir l’arrivée. Il faut que tu manges, que tu descendes des rapides et tout ça, sur une planche de 24 pouces de large. »