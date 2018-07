Un texte de Piel Côté

C'est la théorie qu'ont développé plusieurs scientifiques qui ont étudié la question. Bien que ces théories restent à valider au cours des prochaines années, les recherches menées sur le terrain ont démontré une stagnation des populations de ces petits mammifères.

Depuis 2010, le syndrome du museau blanc est présent au Canada. Apparu en 2006 aux États-Unis, ce champignon cause une infection fongique aux chauves-souris.

Cette maladie réveille les chauves-souris à de nombreuses reprises durant leur hibernation, ce qui finit par faire les mourir de fatigue.

Les scientifques croyaient alors que ces petits mammifères s'éteindraient peu à peu, mais voilà que les populations ont cessé leur décroissance, témoigne Thibaut Ferraille, qui effectue un stage d'études sur les chauves-souris au Parc national D'Aiguebelle.

Ce serait plutôt des chauves-souris qui étaient résistantes, qui ne sont pas mortes du syndrome du museau blanc. Ils auraient donné leur résistance à leur progéniture qui se seraient développés du coup. Ce serait une adaptation des populations , explique l'étudiant qui termine une étude d'une durée de deux mois cette semaine.

Thibaud Ferraille Photo : Courtoisie

Il faudra toutefois patienter encore quelques générations avant de confirmer la fin de la décroissance des population au Canada.

Malgré tout, les chauves-souris demeurent une espèce classée comme étant en voie de disparition au Canada comme le détaille l'étudiante au doctorat en biologie, Julie Faure-Lacroix.

Chez les espèces qui étaient atteintes du museau blanc, jusqu'en 2015, on avait environ 75 pourcent de l'activité qui avait diminué entre 2010 et 2015 , mentionne-t-elle.

Avant l'apparition du syndrome du museau blanc, les populations de chauves-souris croissaient de 8 pourcent par année, selon les données du programme de rétablissement, préparé par le gouvernement du Canada.

Julie Faure-Lacroix, étudiante au doctorat, s'intéresse à la santé des populations de chauves-souris Photo : Courtoisie Valérie Harvey, responsable des communications à Calcul Québec.



De grands consommateurs d'insectes

Si cette théorie s'avère, ce sera positif également positif pour les agriculteurs.

Les chauves-souris sont de grands consommateurs d'insectes, ils contrôlent, en quelque sorte, les population d'insectes. Sans ces animaux, les insectes attaquent les plantes, expliquait en 2016 la biologiste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, Nathalie Desrosiers.

« Les producteurs vont être obligés d'utiliser des pesticides pour être capables de garder une qualité des produits qu'ils vont nous offrir. Donc, ça a un coût très très important », dit Mme Desrosiers.

Gros plan sur la croissance fongique qui se trouve sur le museau de cette petite chauve-souris brune. Photo : MRNF-Québec/Frédérick Lelièvre

Les citoyens peuvent aussi se réjouir de la fin de la décroissance des populations de chauves-souris.

« Des chauves-souris, ce sont des contrôleurs de le population d'insectes. S'il n'y a plus de chauves-souris, il y a en a moins de contrôleurs d'insectes. C'est aussi de très bons contrôleurs de moustiques, s'il n'y a plus de chauves-souris, il y aurait encore plus de moustiques et je sais qu'en Abitibi, on serait encore moins content », ajoute Thibaut Ferraille.