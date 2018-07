De nouvelles données de Statistique Canada démontre que le taux de criminalité a augmenté de 12 % de 2016 à 2017 à Trois-Rivières et ses environs.

Seules les régions métropolitaines du Grand Sudbury et de Moncton ont subi des augmentations plus importantes au pays.

Données rendues publiques le 23 juillet 2018 Photo : Radio-Canada

Le taux de criminalité de la région métropolitaine de Trois-Rivières, qui permet de mesurer le volume de crimes signalés à la police par tranche de 100 000 habitants, demeure toutefois un des plus bas au Canada.

Hausse de l’indice de gravité des crimes

L’indice de gravité de la criminalité a augmenté de 10 % de 2016 à 2017 dans la région.

Cette hausse est notamment attribuable au meurtre d’un bébé de 2 ans à Bécancour, une ville qui se trouve dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières.

ll y a eu un homicide [dans la région métropolitaine de recensement de] Trois-Rivières et même si c’est seulement une infraction, avec l’indice de la criminalité, plus un crime est grave plus il a un poids important donc dans une ville de la taille de Trois-Rivières, un homicide, ça va avoir quand même un impact sur l’indice de gravité de la criminalité , affirme l’analyste Samuel Perreault.

Il ajoute de la région de Trois-Rivières est celle qui a connu la plus importante variation de l'indice de gravité de la criminalité dans la province.