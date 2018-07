Le Fonds pour un Ontario vert financé grâce à la bourse du carbone en Ontario a été sabré par le premier ministre ontarien Doug Ford peu après sa venue en poste. Il s’agissait d’une de ses promesses électorales.

Le programme remettait des milliers de dollars en rabais écoénergétiques aux foyers et aux entreprises, notamment jusqu’à 5000 $ pour les fenêtres écoénergétiques.

Mais même si le gouvernement dit qu'il honorera les rabais pour les contrats signés avant l'annulation du programme, les entrepreneurs ont jusqu'au 31 octobre pour compléter les commandes.

Impossible de répondre aux délais

Le président de l’entreprise Comfort King Windows & Doors à Ottawa, Pat Hunter, dit qu'il ne pourra même pas satisfaire la moitié des commandes, ce qui nuirait à la réputation de son entreprise.

Pat Hunter doit répondre à des contrats d’une valeur de 850 000 $, ce qui devrait occuper son équipe jusqu’à l’an prochain, bien au-delà de la date limite imposée par le gouvernement, juge-t-il.

J’aimerais tout compléter d’ici le 31 octobre. Il n’y a rien qui me rendrait plus heureux, mais c’est impossible. Pat Hunter, président de l’entreprise Comfort King Windows & Doors

« Nous travaillons six jours par semaine et nous faisons tout notre possible pour accomplir nos tâches », indique-t-il.

Pat Hunter ne cache pas sa colère parce que, selon lui, le gouvernement ontarien change les règles du jeu.

Des entreprises sous pression

L'entreprise Verdun Windows et Doors, dans la communauté rurale de Vars, reçoit en moyenne de 25 à 50 appels par jour de la part de clients inquiets de ne pas recevoir leurs fenêtres d'ici la date limite imposée par la province.

« Je comprends l'incertitude et nous faisons tout ce que nous pouvons, y compris des heures supplémentaires pour atteindre nos échéances », assure le porte-parole et directeur de marketing de l'entreprise, Jimm Fox.

Le gouvernement ontarien a déjà repoussé une fois l'échéancier, soit du 31 août à la fin octobre. M. Fox espère, toutefois, que le Parti conservateur ontarien examinera les demandes de l'industrie pour permettre jusqu'en mars 2019 les rabais associés aux contrats signés sous l'existence du Fonds pour un Ontario vert.

Par ailleurs, des centaines d'entreprises ont envoyé des lettres pour se plaindre.

L'Ontario se défend

Le ministre ontarien de l’Environnement, Rod Phillips, indique que la province a reçu le mandat de se départir du système de plafonnement et d'échange du carbone du parti libéral, précédemment au pouvoir, « afin de réduire le prix de l’essence et les factures énergétiques pour les familles ontariennes ».

« Tous les programmes fondés grâce aux redevances du système de plafonnement et d’échange seront éliminés, y compris le Fonds pour un Ontario vert », déclare-t-il.

Le système de plafonnement et d'échange consistait à réduire les émissions de gaz à effet de serre en imposant des plafonds aux entreprises sur leurs émissions. Si elles dépassaient ces limites, elles devaient acheter des crédits lors d'enchères trimestrielles ou à d'autres entreprises demeurées sous le plafond.