Un texte de Laurence Niosi

Fruit d’une collaboration entre l'organisme Femmes autochtones du Québec (FAQ) et la Faculté de science politique de l’UQAM, le programme de deux semaines intensives vise à outiller des femmes pour qu’elles prennent une plus grande place dans leur communauté, que ce soit des élues, des gestionnaires ou des étudiantes.

« Ce n’est pas toutes les femmes autochtones qui connaissent l’impact de la Loi sur les Indiens ou de la colonisation. Quand on veut travailler la militance ou les formes de leadership, il faut connaître notre propre histoire », souligne la présidente de FAQ, Vivian Michel.

L’année dernière, huit femmes autochtones avaient participé à une première édition du programme, qualifiée de « succès » par la présidente de FAQ. Certaines d’entre elles avaient trouvé des emplois au terme de la formation créditée, alors que d’autres ont lancé des projets dans leur communauté, comme des cercles de femmes ou des initiatives communautaires.

D’autres ont poursuivi des études universitaires. « L’année passée, on avait une mère et une jeune fille qui sortaient du Collège Kiuna, un collège autochtone à Odanak, et tout de suite après, la jeune s’est inscrite à l’université. Donc la formation lui donnait les crédits pour commencer son baccalauréat », illustre Mme Michel.

Cette année, deux étudiantes sont inscrites en droit au baccalauréat, à l’UQAM. C’est le cas de Uapukun Mestokosho, originaire de Ekuanitshit (Mingan), sur la Côte-Nord. La jeune Innue de 26 ans rêve de « changer le monde » et « d’aider les nations autochtones partout dans le monde ».

Sur la douzaine de membres de la cohorte, toutes viennent de communautés innues. Simple concours de circonstances, affirment les responsables du programme.

Par ailleurs, cette année, la classe « affiche complet » puisque plus de personnes ont présenté leur candidature que le nombre de places disponibles.

La matière des cours sera sensiblement la même que l’année dernière, notamment en mettant l’accent sur la gouvernance au féminin ou l’histoire précoloniale et coloniale. Des enjeux « de l’heure » seront également abordés, comme l’appropriation culturelle.

Comme l’année dernière, le programme est animé par l’anthropologue huronne-wendat Isabelle Picard. Y participeront aussi en tant que conférencières : l’anthropologue Nicole O'Bomsawin, la commissaire aux affaires autochtones de la Ville de Montréal Marie-Ève Bordeleau, la psychologue Anick Sioui, et Viviane Michel.

Une nouveauté cette année : la même formation sera offerte en anglais à l’Université Saint-Paul d’Ottawa, en Ontario. Le programme est le fruit d’un partenariat entre l’institution et Femmes autochtones du Québec, qui avait comme objectif d'offrir la formation dans les deux langues officielles dès l'année dernière.

Huit femmes autochtones débuteront leur formation de deux semaines à partir du 30 juillet.