Un texte de Catherine Poisson, d'après les informations d'Isabelle Damphousse

Les producteurs qui ont contracté l'assurance récolte pour le foin vont avoir accès à une avance de paiement dès le mois d'août, affirme le directeur territorial pour la FDAQ, Claude Hasty.

Cette avance peut s'élever jusqu'à 70 % de l'indemnisation totale prévue par l'assurance récolte (ASREC), selon M. Hasty.

Il explique que le foin se fait rare dans les champs, et que les producteurs seront forcés de l'acheter à l'extérieur de la région. D'ailleurs, le prix du foin a augmenté à cause de sa rareté ajoute-t-il.

Depuis le début de l'année, la FADQ a enregistré 735 avis de dommages relatifs au temps sec comparativement à 127 en moyenne au cours des cinq dernières années pour la même raison.

Des décisions crève-cœur

La situation est telle que certains producteurs manquent de foin pour nourrir toutes leurs bêtes, constate le président de l'Union des producteurs agricoles(UPA) du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis.

Malheureusement, nos producteurs et productrices vont être obligés d'envoyer des bêtes à l'abattoir. Jamais je n'aurais pensé dire ça au Bas-Saint-Laurent soupire-t-il.

Des vaches de la ferme GMR au Bic. Photo : Radio-Canada/Isabelle Damphousse

Une vache qui est en fin de gestation, il reste deux à trois mois, son bébé est là, et tu l'envoies à l'abattoir, c'est une perte... il n'y a pas de mots. Gilbert Marquis, président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

Gilbert Marquis se réjouit de l'annonce de la Financière agricole, mais craint que ce ne soit trop peu trop tard.

Je ne pense pas que ce soit assez, mais cette avance-là va donner un coup de pouce à nos producteurs et productrices agricoles. Ça fait longtemps qu'on l'attend, souligne-t-il.

Oui, l'avance est là, mais il faut trouver du foin pour ces bêtes-là et il faut trouver de l'argent pour nos producteurs. Gilbert Marquis, président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

M. Marquis ne comprend pas pourquoi le ministre de l'Agriculture du Québec, Laurent Lessard, n'a pas encore agi dans le dossier.

On a travaillé un an, l'année passée, la fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, pour avoir le programme Agri-relance, qui n'a pas été déclenché. On demande encore une fois au ministre Lessard de déclencher ce programme-là martèle-t-il.

Il craint que si rien n'est fait, plusieurs producteurs agricoles se retrouvent en détresse psychologique.

Le niveau de la rivière du Bic est très bas en raison du temps sec. Photo : Radio-Canada/Isabelle Damphousse

En 2017, la Financière agricole avait également remis une avance aux producteurs, plus tard dans la saison.

L'avance va arriver un peu plus tôt cette année parce que la situation est encore pire que l'an passé. Claude Hasty, directeur territorial pour la Financière agricole du Québec

M. Hasty estime ne pas avoir connu des conditions semblables au Bas-Saint-Laurent depuis une trentaine d'années.