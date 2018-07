Une demande de subvention pour que le gouvernement fédéral paie 40 % des coûts des travaux proposés a été présentée à Ottawa. La Ville obtiendra une réponse du gouvernement d'ici le mois de mars.

Après que des précipitations intenses ait ravagé une partie de la ville l’été dernier et que plusieurs petits déluges aient créé des problèmes, la Ville de Windsor échafaude un plan pour contrer les dégâts provoqués ar les inondations.

Afin de déterminer ce qu’il faut améliorer et changer, la Ville reverra son système d'égouts grâce à l’examen le plus complet n’ayant jamais été fait , dit le maire Drew Dilkens. Cet examen inclura des inspections par caméra et des tests de fumée.

C’est une immense série de projets nécessaires... c’est un plan trop important pour qu’on l'ignore. Drew Dilkens, le maire de Windsor

M. Dilkens dit qu’il y aura en tout 12 projets, incluant la rénovation de la station de pompage St. Paul, cde façon à augmenter sa capacité de production de 40 %.

Ces travaux seront accomplis à proximité de la promenade Riverside et dans l’est de la ville, là où l’inondation de 2017 a créé le plus de dommages.

Toutefois, M. Dilkens affirme que les autres quartiers de Windsor ne sont pas ignorés et que des travaux y seront aussi réalisés.

La Ville cherche à obtenir environ 32 millions de dollars en subventions du gouvernement pour financer ces projets.

Le plan de restructuration des égouts de la Ville de Windsor. Photo : Ville de Windsor

Par contre, le maire dit que le conseil municipal devra débourser les coûts dans l’éventualité où le gouvernement fédéral refuse de verser la somme demandée en aide financière.

Les travaux devraient commencer cette année.