La pluie se fait attendre sur plusieurs fermes de la région. La ferme CJM Maltais espère que la deuxième coupe sera meilleure que la première, qui affichait 35 % de perte.

Ce qui est critique, c'est ce qu'on a déjà perdu, on ne peut pas le regagner. On peut avoir une bonne deuxième coupe, mais la première coupe, ça représente 60 % de la récolte. Jean-Thomas Maltais, ferme CJM Maltais

La ferme Tournesol, également affectée par la sécheresse, a toutefois réussi à épargner une partie de sa production en faisant l'achat d'un système d'irrigation.

Avec notre système d'irrigation, on sauve beaucoup. Avec le principe des tunnels aussi, ça, on sauve pour les printemps qui sont vraiment froids , précise la propriétaire Caroline Tremblay.

La météo a fait la vie dure aux agriculteurs au cours des dernières années avec les épisodes de grêle, de froid et de pluie abondante.

Les producteurs espèrent que la Financière agricole remboursera une plus grande partie des pertes cette saison.