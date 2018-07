Sur les 15 demandes d’indemnisation reçues par le gouvernement fédéral, seulement 2 ont été conclues, reconnaît la base militaire dans une lettre.

Selon Daryl Swenson, éleveur et conseiller municipal pour les zones spéciales, le processus d’indemnisation a pris du retard dès le départ. L’expert en assurance qu’on leur avait promis en novembre n’est venu qu’en mai.

M. Swenson critique aussi la qualité des discussions que ses voisins et lui ont eues avec l’assureur et les différents intermédiaires militaires. Personne ne connaît ou ne comprend l’agriculture. Ils pensent que si on n’a pas de reçu, il n'y a pas de cas , s’insurge M. Swenson.

L'incendie a brûlé environ 36 500 hectares, soit près de la moitié de la superficie de Calgary. Photo : Famille Swenson

Le fermier a embauché un agronome pour déterminer le temps de repos nécessaire à la terre brûlée et présenter ses recommandations à l’assureur.

C’est un rodéo. Daryl Swenson, éleveur près de Bindloss, Alberta

D’autres éleveurs touchés, John et Donna Campbell, sont tout aussi frustrés. Cette année, ils n’ont pas pu acheter de nouvelles bêtes parce que les terres où ils mettaient ces vaches en pâturage ont brûlé et ne s'en sont pas encore remises.

Les discussions avec l’expert en assurance ne mènent à rien, disent-ils. Il nous dit que nous devons tout faire pour réduire l’impact financier [de ce feu], mais nous sommes les victimes, pas eux [...] Ils ont détruit notre revenu et notre propriété , déplore Mme Campbell.

(De gauche à droite) Daryl Swenson, Donna Campbell et John Campbell. Photo : Radio-Canada/Helen Pike

Un rapport d’enquête a en effet prouvé que l’armée avait causé un feu de broussailles, 11 septembre 2017, en faisant exploser une bombe d'artillerie malgré une interdiction de feu en vigueur dans le sud de la province.

Le commandant de la base militaire, Mike Onieu, affirme dans une lettre qu’il fait pression auprès de la Défence nationale pour que les demandes d’indemnisation soient étudiées en priorité.

D'après les entrevues d'Helen Pike