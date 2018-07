Le gouvernement entend notamment assurer un suivi de « la transition vers un conseil permanent au début de 2019 », peut-on lire dans le communiqué envoyé lundi.

Notre gouvernement s’engage pleinement à assurer le succès de l’Université de l’Ontario français. L’université sera un lieu d’apprentissage viable et dynamique pour la communauté francophone dans les années à venir. Merrilee Fullerton, ministre de la Formation et des Collèges et Universités