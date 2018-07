La musique rassemble et fait un bien fou. Elles en sont toutes convaincues. Johanne Simard est l'initiatrice de ce petit groupe de musique sans prétention où le chant et le ukulélé perpétuent un lien d'appartenance, souvent perdu après la retraite.

On s'amuse! On a un répertoire très varié, parce que ce sont les goûts de chacune! On est dans le doux, le classique, le populaire, le country. Dans notre chorale, on a des consignes à respecter, mais là, on ne respecte rien! Johanne Simard, initiatrice