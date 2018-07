Un texte de Michel Marsolais

M. Brien avait interpellé le premier ministre lors d’un bain de foule en lui demandant s’il était « venu les narguer » et s’il s’était « déguisé en Québécois ». M. Trudeau lui avait répondu qu’il était chez lui, ajoutant que l’intolérance n’avait pas sa place.

L’échange, qui s'était déroulé devant les caméras, a valu à M. Brien une accusation d’entrave à un agent de la paix.

Mais pour lui et son avocat Marc Michaud, c’est une affaire de liberté d’expression.

Mon client a simplement exprimé son point de vue auprès du premier ministre. Marc Michaud, avocat de Matthieu Brien

« Si mon client peut s’exprimer et que le premier ministre lui répond, pourquoi on lui interdit toute occupation politique? », a demandé Me Marcoux, qui avait pour l'occasion troqué sa toge pour... un t-shirt à l’effigie d'un Justin Trudeau affublé des oreilles de Mickey Mouse.

En attendant le procès, Me Michaud va contester en Cour supérieure une condition imposée à son client, soit celle de ne pas se trouver en présence d’un politicien, que ce soit dans un rassemblement ou tout autre événement où un politicien pourrait être présent – une condition embêtante pour Matthieu Brien, qui milite au sein du Bloc québécois.

La seule chose que j’avais prévu de dire, c’est que sa fête, c’était la semaine prochaine [la fête du Canada]. Mais comme il m’a répondu, ça s’est enchaîné. Matthieu Brien

« L’histoire se répète, d’abord comme une tragédie, ensuite comme une farce. J’ai l’impression que 50 ans plus tard, il fait comme son père. C’est ridicule, mais je ne pouvais pas laisser ça passer », ajoute le militant indépendantiste.

L’affaire va revenir devant les tribunaux le 22 août 2018.