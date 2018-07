Un texte d'Alain Labelle



Pour l’établir, l’archéologue Andrew Sorensen et ses collègues de l’Université Leiden aux Pays-Bas ont analysé plusieurs outils datant de 50 000 ans provenant de sites en France.

L'utilisation du feu était relativement courante chez les hommes de Néandertal au Paléolithique, mais les moyens par lesquels ils l’obtenaient restaient incertains et faisaient l'objet de débats.

« Ils auraient ramassé des bâtons enflammés pour allumer leur propre feu, qu'ils laissaient brûler en tout temps en les emportant avec eux lorsqu'ils se déplaçaient », explique Andrew Sorensen.

Or, cette théorie ne collerait pas à la réalité, affirme le chercheur.

Nous apportons la première preuve directe matérielle d'une production de feu régulière et systématique par les Néandertaliens. Andrew Sorensen

En fait, les archéologues ont trouvé des « briquets préhistoriques » qui servaient à l'homme de Néandertal pour produire du feu. Ces dizaines de silex taillés sur les deux faces (bifaces) portent des traces qui semblent indiquer qu'ils ont été utilisés pour percuter un minerai ferreux tel que la pyrite ou la marcassite.

L'une des techniques qui permettent de démarrer un feu consiste à percuter un silex contre de la pyrite. Il se produit alors de petites étincelles qui, lorsqu’elles tombent sur des feuilles sèches, permettent de créer des flammes.