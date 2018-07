Des plongées effectuées au cours des derniers jours ont notamment permis de constater une présence de la moule zébrée à la plage, à la plage des Cantons et à l'île Charest, a indiqué l'organisme Memphrémagog conservation lundi.

La moule zébrée est crainte parce que sa prolifération a des « impacts considérables sur de nombreux écosystèmes où elle a été introduite », indique le rapport de l'organisme. La moule zébrée mange du plancton, ce qui nuit à l'alimentation des jeunes poissons et rend l'eau plus claire et plus propice à la prolifération d'autres espèces envahissantes.

Memphrémagog conservation indique qu'il importe de continuer à laver les bateaux avant d'entrer sur le lac et et rapporter à la municipalité toute découverte de moule zébrée.

