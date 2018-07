Un tireur a ouvert le feu dans une avenue achalandée du quartier grec, la Danforth, faisant deux morts et 12 blessés.

Louise Cormier, originaire de Beresford, au Nouveau-Brunswick, a entendu plus de sirènes que d’habitude, dimanche soir, au moment de se coucher, et elle a appris lundi matin ce qui s’était passé.

C’est assez choquant. C’est difficile à comprendre. C’est difficile même à réaliser que c’est vraiment arrivé. Louise Cormier, Acadienne vivant à Toronto

La journée n’est pas de tout repos pour elle. Elle comptait sortir pour faire des courses, mais elle est plutôt restée l’intérieur pour s’informer.

Ça fait depuis 7 h ce matin que j’ai la télé allumée, j’ai mon téléphone, j’essaie de voir s’il y a [de nouvelles informations]. Beaucoup d’appels à des amis, des connaissances, pour voir si tout le monde est correct. Jusqu’à présent, tout le monde semble bien aller , explique Louise Cormier.

Elle dit avoir reçu de nombreux appels et messages de proches et d’amis dans la région de Beresford qui s’inquiétaient pour elle.

Louise Cormier, originaire de Beresford, est enseignante de français à l’école secondaire Père-Philippe-Lamarche, à Toronto. Photo : Facebook/Louise Cormier

C’est le deuxième événement violent qui se déroule non loin d’elle en quelques mois. Une attaque au camion-bélier qui a fait 10 morts et 14 blessés en avril a eu lieu près de son lieu de travail.

Tout de suite, je ne sais pas comment je me sens. J’ai l’impression que je vais me questionner un peu dans les prochaines journées. J’espère que ça va passer et que la routine va s’établir assez rapidement , affirme Louise Cormier.

Le quartier grec est habituellement paisible, mais animé avec ses restaurants, ses bars, ses boutiques, et les gens sont amicaux, explique Mme Cormier. Le fait qu’une fusillade s’y est déroulée la surprend beaucoup.

On se dit toujours que ça peut arriver n’importe où, qu’on ne sait jamais, mais dans le fin fonds, même si je le dis, je n’ai jamais pensé un instant que ça pourrait arriver sur la Danforth, jamais, jamais , dit-elle.

Louise Cormier est convaincue que les résidents du quartier s’en remettront. Elle-même ne compte pas déménager à cause de ces actes de violence.