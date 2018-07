Par ailleurs, le Temple de la renommée du Tour de l'Abitibi a accueilli ses premiers membres.

Les premiers à recevoir cette distinction sont deux athlètes, trois bâtisseurs et d'un partenaire, qui ont été honorés lors d'une cérémonie hommage tenue samedi à Val-d'Or.

Il s'agit de Pierre Harvey et Éric Van den Eynde, dans la catégorie des athlètes et Léandre Normand, Claude Pagé et Marc Lemay, parmi les bâtisseurs. La ville de Val-d'Or, qui a accueilli 21 éditions, a été admise à titre de partenaire.

D'autres personnes seront également honorées à Rouyn-Noranda et Amos qui vont accueillir l'événement en 2019 et 2020.