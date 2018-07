Il s'agit de la troisième année consécutive où les crimes rapportés à la police sont en hausse au Canada.

Le taux de criminalité mesure le volume de crimes rapportés à la police par tranche de 100 000 habitants. En 2017, il était de 4,705 à Windsor.

L’indice de gravité pour sa part mesure le volume et la sévérité des crimes rapportés à la police, et il était de 71,7 en 2017 à Windsor.

Cependant, sur les dix dernièrs années, cet indice a chuté de 3 %.



Catégorisation des crimes

Les crimes violents ainsi que les crimes non violents étaient en hausse dans la région de Windsor de 2016 à 2017. Les crimes violents sont en hausse de 12 %et les crimes non violents de 5 %.

Selon Statistique Canada, les données qui ont changé dans l’indice de gravité de la criminalité sont les braquages, les vols de 5000 dollars ou moins, la fraude, l’attentat au meurtre et les introductions par effraction.

Ce qui a changé entre 2016 à 2017: Les agressions sexuelles sont montées de 20 %

Les braquages sont montés de 23 %

Les introductions par effraction sont montées de 3 %

Les vols de véhicule sont montés de 13 %

Ces chiffres ont été obtenus par le recensement de la région métropolitaine de Windsor effectué par Statistique Canada. La région inclut la Ville de Windsor et les municipalités de Amherstburg, Lakeshore, LaSalle ainsi que Tecumseh.