Shonda Rhimes créera elle-même le premier des projets. La patronne de Shondaland s'inspirera de la romanesque histoire d'Anna Sorokin alias Delvey, rapportée par le New York Magazine en mai dernier.

Arrêtée en 2017, cette fausse héritière allemande – en réalité une arnaqueuse russe de 27 ans – a mené pendant quelques mois grand train aux frais de la princesse, logeant dans les hôtels de luxe de Manhattan, laissant sur son passage quantité d'ardoises bien salées, chèques en bois et autres dettes d'un montant d'au moins 275 000 dollars. Elle dort aujourd'hui dans la prison de Rikers Island, à New York.

Shondaland, société de Rhimes, produira également Bridgerton, une série inspirée des romances historiques à succès de l'Américaine Julia Quinn. Chris van Dusen (Scandale) l'adaptera et dirigera la réalisation de cette saga familiale autour d'aristocrates dans l'Angleterre du début du 19e siècle.

Migrations, harcèlement sexuel et vies présidentielles

Le projet The Warmth of Other Suns s’inspire quant à lui du roman d'Isabel Wilkerson. Il traitera de la migration vers des Afro-Américains du sud des États-Unis, en quête d'une vie moins hostile au nord et à l'ouest entre 1916 et 1970, souligne Netflix.

Basée aussi sur un livre (écrit par la journaliste Kate Andersen Brower), la série The Residence racontera la vie privée de différents présidents américains, de leurs familles et de leurs équipes à la Maison-Blanche.

Les autres projets incluent une série basée sur le combat contre le harcèlement sexuel de la femme d'affaires Ellen Pao, ou encore la situation en Californie à l'aube de la guerre américano-mexicaine. Par ailleurs, une comédie noire abordera l'histoire d'adolescentes qui, dans un monde post-apocalyptique, veulent que l'humanité vive selon les règles de leur groupe de scouts.

Enfin, un documentaire sera centré sur la danseuse et chorégraphe Debbie Allen et son adaptation du ballet Casse-noisette.

Aucune précision n'a été donnée quant au calendrier de l'ensemble des projets, dont les titres sont encore provisoires.