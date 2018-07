Un texte de Romain Schué

« Ce n’est pas tous les jours qu’on a une entreprise étrangère qui veut investir plus de 2 milliards de dollars et qui peut avoir ce potentiel de transformer l’est de Montréal », a indiqué lundi le chef par intérim d'Ensemble Montréal, Lionel Perez.

Selon lui, l’arrivée de Solargise pourrait « être le point de départ de nouveaux créneaux » pour la métropole et mettre cette dernière « sur la map au niveau international », afin d’« attirer d’autres joueurs d’envergure dans ce domaine ».

Spécialisée dans les technologies propres, la firme britannique a annoncé début juillet son intention d’ouvrir une usine de fabrication de panneaux solaires « libres de tout plastique » dans la région montréalaise. Deux sites, en Ontario, sont également envisagés, a-t-elle fait savoir.

Or, le site convoité par l’entreprise est situé sur un terrain que la Ville de Montréal compte utiliser pour agrandir le parc-nature du Bois d’Anjou. Au cours du plus récent conseil municipal, le 18 juin, Ensemble Montréal avait alors donné son appui à l’administration de Valérie Plante, sans pour autant connaître les intentions de Solargise, a expliqué Lionel Perez, qui a rencontré la semaine passée les dirigeants de l'entreprise.

Une telle pratique est « déplorable », a-t-il condamné, en évoquant « un vote en catimini », alors que le comité exécutif de la Ville était au courant de ce projet, a-t-il assuré.

« Il y a un manque de transparence flagrant dans ce dossier qui doit être dénoncé. Projet Montréal parle toujours d’avoir plus de transparence. Ils avaient une opportunité et ils ont failli à la tâche », a lancé M. Perez, tout en précisant être en faveur de la création de nouveaux espaces verts.

Une « opportunité exceptionnelle » pour le milieu des affaires

Cette sortie survient quelques jours après la publication d'une lettre dans La Presse+ demandant à Valérie Plante et à la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, de donner leur aval au projet de Solargise.

Ses signataires – comme la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et la Fondaction CSN – parlent d'« une opportunité exceptionnelle pour l’est de Montréal ».

« L’est de Montréal a été le terreau d’industries lourdes pendant plus d’un siècle […] Le déclin, puis le départ de grandes entreprises industrielles et manufacturières, notamment dans le secteur de l’énergie, ont laissé derrière de nombreux territoires déqualifiés » , peut-on lire dans la lettre. « L’arrivée de cet investissement d’envergure dans l’est, dans un secteur d’activité aussi stratégique, offrirait une occasion unique de repositionnement du territoire dans les technologies propres et innovantes ».

Pour l’opposition, le penchant de l'administration pour l'agrandissement du parc-nature du Bois d'Anjou aux dépens du projet de Solargise est révélateur à plusieurs égards.

« On sait que, lors de l’élection, il y avait des préoccupations du milieu d’affaires, rappelle Lionel Perez. Est-ce que c’est en train de se confirmer? J’espère que non, mais les faits parlent pour eux-mêmes. »

Les signaux que [Valérie Plante] envoie sont très néfastes pour ce projet. C’est aussi un mauvais signal pour l’industrie en général. Lionel Perez, chef par intérim d’Ensemble Montréal

Contacté par Radio-Canada, le cabinet de Valérie Plante n’a pas encore réagi.

Outre la création de près de 1000 emplois, Solargise s’est également engagé à consacrer 30 % de son terrain à des espaces verts, ouverts au public. L'investissement, qui comprend aussi l'installation d'un centre de recherche, est estimé à 2,3 milliards de dollars.