Après avoir battu des records de chaleur plus tôt cette saison, les résidents du Grand Montréal devront encore une fois recourir à l'air conditionné et aux ventilateurs, du moins d'ici jeudi.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur accablante pour Montréal et Laval, mais aussi pour la Montérégie, Lanaudière et une partie des Laurentides (de Lachute à Saint-Jérôme).

« Une masse d'air chaud et humide en provenance des États-Unis envahira le sud du Québec aujourd'hui, écrit le ministère lundi. Les valeurs combinées de température et d'humidité produiront un facteur humidex de près de 40 cet après-midi. Le sentiment d'inconfort sera donc particulièrement prononcé dans ces secteurs. »

« Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur », poursuit-il, rappelant qu'« un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l'épuisement dû à la chaleur ».

Des averses sont prévues au cours des trois prochains jours; des orages pourraient même éclater lundi après-midi. Le beau temps, lui, sera de retour jeudi, selon les prévisions d'Environnement Canada.

Cela étant dit, le sud-ouest du Québec n'est pas le seul endroit au pays où s'acharne dame Nature. Des avertissements de chaleur ont aussi été émis lundi pour l'ensemble de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que pour plusieurs régions du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et de Terre-Neuve-et-Labrador.