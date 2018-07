Cela fait plus d'un an que des inondations ont endommagé les rails du seul lien terrestre liant Churchill au reste du monde. Cette situation est directement ressentie par les citoyens qui doivent payer bien plus pour tout ce qui est vendu dans la communauté.

Il en coûte 7,50 $ pour un brocoli et plus de 17 $ pour 650 grammes de fromage. Le 18 juillet dernier, le prix de l'essence a bondi de 1,70 $ à 2,54 $ le litre.

Certaines familles n'arrivent tout simplement pas à faire face à la situation et sont forcées de quitter la communauté. C'est le cas de Sharice Sinclair, qui a déménagé à contrecoeur dans la capitale manitobaine, attristée de ne pouvoir offrir à sa fille une enfance comme la sienne dans cette communauté aux liens serrés.

Mais l'espoir a toujours été au coeur de l'identité de ceux qui bravent le froid du Nord manitobain. Déjà en 1931, l'arrivée d'un premier bateau dans le port de Churchill promettait d'en faire un important point d'exportation de céréales des Prairies. Mais le démantèlement de la Commission canadienne du blé en 2012 a grandement réduit le rôle du port et du train qui avaient été vendus à l'entreprise américaine OmniTRAX par le gouvernement fédéral 15 ans plus tôt. À tel point que l'entreprise a fermé le port en 2016.

Les inondations du printemps 2017 ont causé des dégâts importants au chemin de fer. Un régulateur fédéral a contraint le propriétaire OmnitTRAX à effectuer les réparations. Photo : OmniTRAX

La survie de la communauté pourrait maintenant dépendre du rachat de ces infrastructures par un consortium rassemblant des Premières Nations et l'entreprise de Toronto Fairfax. Le consortium et OmniTRAX ont toutefois été incapables de s'entendre pour l'instant.

En attendant, la région dépend de l'affluence de touristes venus admirer les bélugas et les ours polaires. Sauf que le changement du climat et la fonte accélérée des glaces forcent les ours à voyager plus au nord pour trouver de la nourriture.

Des perspectives d'avenir encourageantes

Tout n'est pas sombre dans le destin de Churchill. Les changements climatiques font aussi en sorte que les routes maritimes sont ouvertes pendant une plus longue période. Le président de la Chaire de recherche du Canada en science du système arctique, David Barber, souligne que ces voies de transport restent ouvertes pendant une journée additionnelle chaque année depuis 30 ans et sont donc navigables pendant 30 jours par année.

Une chose que les gens doivent réaliser est que les changements dans l'Arctique apportent à la fois des défis et des opportunités. David Barber, président de la Chaire de recherche du Canada en science du système arctique

Il rappelle que 23 % du PIB de la Russie est généré dans l'Arctique et que le Canada possède des ressources semblables à son voisin sans toutefois y accorder autant d'efforts.

La création d'un observatoire de recherche maritime de 44 millions de dollars est une autre lueur d'espoir pour les gens de Churchill. Sa construction est suspendue puisque les matériaux ne peuvent être acheminés par train. Une fois construit, l'observatoire pourrait faire de la communauté un lieu scientifique, économique et technologique d'importance au pays.

Un ours polaire traverse la route à Churchill au Manitoba en 2009. Photo : La Presse canadienne/Jonathan Hayward

Le fédéral se veut rassurant

Du côté d'Ottawa, on dit se pencher sur les routes commerciales déjà existantes et la façon dont elles peuvent s'inscrire dans la stratégie sur l'Arctique. Du financement offert par le fédéral a aussi permis de créer un programme d'employabilité pour retenir les travailleurs dans la région.

Il n'y a pas 850 personnes qui vivent à Churchill. Il y a 35 millions de Canadiens qui vivent à Churchill. Nous avons tous une responsabilité pour rendre cet endroit viable. Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international

Le véritable espoir se trouve dans le coeur de ceux qui, comme Sharice Sinclair, ont quitté la communauté. Malgré les conditions difficiles et le temps qui passe sans que le train roule à nouveau, une chose reste très claire pour elle : « Churchill sera toujours ma maison ».