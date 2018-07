Le même canular revient année après année. Tellement souvent, même, que l'Agence spatiale canadienne (ASC) a jugé bon d'en parler sur son site. (Je m'imagine bien le visage de l'auteur au moment d'écrire le texte, qui dégouline d'exaspération. Pauvres astronautes.)

De toute façon, il ne fallait pas aller très loin pour voir que l'article est faux. Un petit tour sur la page principale sur le site nous permet de voir qu'il regorge d'histoires abracadabrantes, voire impossibles. « La Chine crée le premier chien transgénique qui ne fait pas caca », nous apprend un article. « Un physicien disparaît dans un mini trou noir engendré par l’accélérateur de particules du CERN », annonce un autre.

D'ailleurs, nous pouvons lire la notice suivante dans la section « à propos » du site : « Voilà, il suffit juste d’être un peu curieux et de cliquer sur ce lien pour découvrir que ce site d’information scientifique publie des informations totalement fausses, voire archifausses et en plus, même pas vraies. »

Mais, même s'il est toujours une bonne idée de cliquer sur la page principale et la section « à propos » d'un site avant de relayer un article, il ne fallait même pas aller jusque-là pour se rendre compte que l'histoire est fausse.

Il fallait simplement lire l'article.

Celui-ci affirme que Mars sera affectée par un phénomène nommé « élongation neuronale coercitive » par les astrologues. Il nous apprend aussi que Mars se retrouvera à 32 millions d'années-lumière de la Terre. Pour vous donner une idée de l'absurdité de cette affirmation, l'étoile la plus proche de la Terre se retrouve à 4,23 années-lumière de celle-ci.

Alors, de grâce, les amis, avant de partager un article sur Facebook, lisez-le et prenez quelques secondes pour évaluer la pertinence du site.

Et de grâce encore, NE PARTAGEZ PAS l'article dans le but d'informer vos amis qu'il est faux! Ne le commentez pas sous la publication. Tout ceci améliore son rendement sur Facebook et le rend plus visible. Publiez plutôt une capture d'écran de l'article.